Qué se sabe del caso de la joven argentina que murió tras caer desde un balcón en Kosovo

Mientras la Justicia avanza en la investigación por el presunto femicidio de María Clara Urdangaray, la argentina de 27 años que murió el martes en Kosovo tras caer desde un balcón, familiares y amigos de la joven aportan nuevos datos con relación al vínculo que esta mantenía con su novio suizo y principal sospechoso, quien se encuentra detenido. En declaraciones a distintos medios, señalaron que el hombre de 31 años, identificado como Endrit Nika, era una persona celosa y discutía con ella frecuentemente.

En función de la información con la que cuentan y convencidos de que su hija no se hubiese suicidado, los padres de María Clara creen que la argentina fue empujada desde el sexto piso del hotel ubicado sobre la calle Nënë Terezë, lo que derivó en su fallecimiento poco después en el Centro Clínico de la Universidad de Kosovo -país al que había viajado el fin de semana para participar del casamiento del hermano del acusado.

Magdalena, la madre de María Clara, dijo en una entrevista con C5N respecto de Nika: “El novio era una persona muy celosa, no puedo creer lo que le hizo. No se me pasa por la cabeza la hipótesis que se maneja de un posible suicidio, no es así”. De esta forma, insistió en que su hija estaba “llena de vida” y que nunca se hubiera lanzado del edificio.

En esa línea, afirmó que la joven le había contado que su pareja solía hacerle planteos vinculados a sus celos y a modo de ejemplo relató un episodio ocurrido días antes del presunto femicidio. “En un momento ella fue a hacer compras a un supermercado y tardó un poco de más y cuando volvió hubo una discusión con tonos elevados”, dijo y agregó: “Suiza es un país muy ordenado y los vecinos están muy atentos a esas cosas, siempre están marcando, y una vecina les pidió que hicieran silencio. Ella me dijo que no había pasado a mayores, que siempre terminaba en discusiones, aunque no pasaba siempre, pero él era una persona muy celosa y le pedí mil veces que si no se sentía segura, volviera a Barcelona”.

En este marco la hipótesis de los padres, que es investigada por la Justicia, fue desmentida por el acusado, quien aseguró que se encontraba dormido cuando escuchó los gritos de María Clara. “Trató de hacer pasar como que mi hija se suicidó. Eso es imposible porque mi hija era una nena hermosa llena de vida. Fue a buscar un futuro mejor, ella quería crecer y progresar, nada de eso estaba en su mente ni en su cabeza, no la criamos así, era una nena muy educada, muy respetuosa, amaba la vida y no sería capaz de algo así, eso es totalmente mentira”, argumentó su padre, Facundo Urdangaray.

Distanciamiento de los amigos

Por otra parte, Facundo indicó que un amigo de la infancia de María Clara le contó que hace 20 días ella le escribió, le dijo que “no podía hablar” y luego bloqueó a todo el grupo de amigos, “lo cual no es para nada normal porque no era de bloquear a nadie”. “Me hace sospechar que algo estaba pasando”, conjeturó.

El amigo de la presunta víctima, identificado como Ramiro, dijo en TN que al grupo también le resultó extraño que hacía menos de una semana la joven había dejado de seguir a todos en las redes sociales. “No llegó a contarme nada, me puso en un mensaje que estaba más separada que de novia y que no podía hablar porque no podía mandar audios, muy raro”, comentó.

Por último, señaló que con su amiga “tenía contacto por redes y WhatsApp” y que habían hablado por última vez hacía poco menos de un mes. Entonces, ella le contó acerca de sus viajes por Europa. “La última noticia que supe de ella era que estaba más separada que de novia”, insistió.

Por su parte, su prima Josefina expresó a 0221: “Nunca nos dijo nada. Estaba muy feliz. Y lo loco y lo paradójico de esto es que ella todo el tiempo nos remarcaba lo que era la seguridad de allá: lo bien que se vive en Suiza”.

Asimismo, sostuvo que por su fuerte personalidad María Clara no hubiera permanecido de ningún modo en una relación marcada por la violencia de género. “Si algo no le gustaba, se iba y lo decía”, agregó la familiar y remarcó la determinación que la joven tuvo, por ejemplo, cuando decidió irse del país: “Vendió su auto, agarró las cosas y se fue a ser feliz”. “Ella tenía todas las condiciones para ser feliz y disfrutar allá porque era muy carismática, divertida, era muy alegre”, aseguró.

“Ninguna prueba concreta”

En la vereda opuesta, el abogado del presunto femicida, Bekim Kelani, desestimó la hipótesis de la familia y sostuvo que su cliente está emocionalmente afectado por lo sucedido y que por el momento no hará declaración alguna tanto ante la prensa como ante la Justicia. “No se ha aportado ninguna prueba concreta que acredite la sospecha fundada o razonable de que mi representado haya cometido el delito que le imputa la Fiscalía General del Estado”, afirmó al medio Kosovo Online.

De acuerdo con el letrado, el hombre de nacionalidad suiza dormía cuando su pareja cayó por el balcón. “Él dormía y, de repente, escuchó un ruido. Cuando vio lo que había pasado, informó a la recepcionista del hotel y ellos llamaron a una ambulancia. La víctima acudió entonces al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo y allí falleció”, aseveró.

Así las cosas, la Justicia busca esclarecer las circunstancias en las que murió la joven, que viajó en noviembre del año pasado a Barcelona y unos meses después conoció al imputado después de una fiesta, tras lo cual luego se fueron a vivir a Suiza.

“Por decisión del fiscal de guardia, el cuerpo sin vida de la víctima fue enviado para la realización de la autopsia, mientras que el sospechoso se encuentra detenido y bajo custodia”, informó KosovaPress.

