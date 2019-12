Carlos Filippa, el profesor de taekwondo detenido por producir material de explotación y abuso de menores

Carlos Filippa, profesor de taekwondo WTF y exentrenador del seleccionado argentino de ese deporte, fue detenido acusado de producir material de explotación y abuso sexual infantil para luego distribuirlo a través de grupos de WhatsApp y la aplicación de citas GrindR.

Según fuentes judiciales, aprovechándose de su condición de profesor, engañaba a las víctimas para generar el contenido audiovisual. Filippa, de 64 años, fue uno de los fundadores de la Asociación Seng Do, que cuenta con más de 300 filiales en todo el país y dicta seminarios sobre arbitraje, formas, lucha, defensa personal y cada rama del taekwondo. T

Tenía su gimnasio y una casa de indumentaria en Villa Crespo. Además, fue dirigente de la Confederación Argentina de Taekwondo WTF. " Un maestro mayor, como soy yo, no tiene que tener solo una especialidad. Aunque me siento más identificado con la competición y la defensa personal", se describió Filippa alguna vez.

"Este deporte me ha dado seguridad, autoconfianza y muchas satisfacciones, ya que tengo alumnos que han ganado certámenes nacionales e internacionales", le aseguró a la web especializada en taekwondo de Tierra del Fuego.

El hombre, que fue entrenador de la selección argentina en la década del '90, ya era investigado por la Justicia. En 2009 dos jóvenes que fueron alumnos suyos y hoy son mayores de edad lo denunciaron por abuso sexual. Una de las presuntas víctimas dijo que Filippa lo manoseó durante un viaje de competición a Brasil. Aunque la causa no tuvo novedades en los primeros cinco años de gestión. Ya en 2016, para avalar la denuncia, también se presentaron un directivo de la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT) y un entrenador nacional, lo que logró unificar ambas causas. Recién hace dos años la Fiscalía Nº 2 tomó las primeras testimoniales. Ante esto, las denuncias contra el profesor se fueron acumulando en los últimos años.

"Ya con la evidencia recabada, en la mañana del 26 de diciembre se realizaron los allanamientos solicitados por la fiscal Daniela Dupuy a dos domicilios particulares del imputado, su local de ropa deportiva y su gimnasio, todos ubicados en esta Ciudad, y se procedió a su detención. La jueza en lo penal, contravencional y de faltas María Araceli Martínez, interinamente a cargo del Juzgado Nº 27, hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y dichos procedimientos se llevaron a cabo conjuntamente por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y personal de la Policía de la Ciudad, secuestrándose computadoras, teléfonos y otros elementos de interés para la investigación", explicó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

"Es de destacar que hay una investigación sobre el imputado desde el año 2011 en la UFI de Morón, Provincia de Buenos Aires, por abuso y corrupción de menores sin haberse a la fecha adoptado decisión alguna. Es por eso que la Fiscalía solicitó que se fije audiencia de prisión preventiva", agregan.

En abril de 2018, Filippa respondió a las preguntas del recordado periodista Ernesto Rodríguez III, quien falleció en septiembre de este año. Allí desestimó la denuncia ante EPHECTO sport. "Quiero aclararle que no es cierto esa afirmación de que las autoridades me iniciaron un juicio. Un profesor, que estuvo preso acusado de violación por una alumna suya menor de edad, me acusó de querer perjudicar a su hijo. Al apoyar él a una lista opositora a la mía para la presidencia de la CAT dijo que en el primero de 11 viajes que hizo su hijo conmigo le efectué un toque por arriba del pantalón. Eso fue en 2008, en un vehículo camino a Chile, y sin que ningún testigo de los 12 que viajaban hubiera visto algo. Nunca fui citado a declarar desde el 2011 hasta ahora y hace dos meses la Justicia de Morón se declaró incompetente por lo que no hay ninguna actuación en la misma".

Según se remarca en el sitio EPHECTO sport, también el año pasado, desde Buenos Aires 2018 le compraron a Filippa materiales de taekwondo para los Juegos Olímpicos de la Juventud. El profesor es séptimo dan de la Word Taekwondo Federation (WTF) y Kukkiwon (organización que procesa los grados, certificaciones y promociones).

En su página de Facebook, la Asociación Seng Do muestra varios posteos del último mes, siempre con Filippa como uno de los abanderados del espacio. En su mayoría son distinciones a los alumnos que fueron compitiendo a lo largo de 2019. "Cuna de campeones", es uno de los lemas de la institución que esta temporada cumplió 36 años de actividad.