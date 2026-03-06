Casi estafan por US$55.000 a Gerardo Romano al simular que su hija estaba presa en Uruguay

Eran las 15 cuando recibió la llamada que iba a alterar su estado de ánimo. Su hija de 20 años, que vive en Uruguay, estaba en una comisaría después de quedar en medio de un intento de robo en el que había muerto una persona. Necesitaba US$55.000 para su excarcelación. El actor Gerardo Romano, mientras hablaba por teléfono, pensaba a quién pedirle prestado el dinero. Debía ser rápido, no quería perder el tiempo. Lo primero que hizo fue suspender la función de la obra El Secreto, que protagoniza en el teatro Atlas de Mar del Plata con Ana María Picchio.

Pero finalmente no hubo que suspender la obra. Solo se tuvo que reprogramar. La hija de Romano nunca estuvo detenida. El actor había sido víctima de un intento de estafa, en la modalidad conocida como cuento del tío.

“Cuando escuchaba o leía notas sobre estafas del cuento del tío no podía entender cómo la gente caía en la trampa. Ahora entiendo. ¡Durante 20 minutos estuve hablando con una actriz pensando que era mi hija, era su voz. Lloraba, decía que estaba dolorida!“, sostuvo a LA NACION Romano, con la tranquilidad de saber que su hija estaba bien y que todo había sido una mentira.

Gerardo Romano y sus compañeros de la obra El Secreto Gerardo Viercovich - LA NACION

El actor de El Marginal y En el barro está convencido de que no fue un intento de estafa al voleo. “Hicieron inteligencia. Sabían que mi hija vive en Uruguay”, sostuvo.

La llamada comenzó con una voz que decía ser oficial de policía y que le relató un hecho de robo donde su hija era la víctima. “Pero me dijeron que como el delincuente había terminado muerto a balazos se tuvieron que llevar a mi hija a una comisaría y que debía estar detenida hasta el resultado del peritaje balístico o pagar US$55.000 como excarcelación”, dijo el actor.

Después vino la charla con la persona que Romano pensó que era su hija. “ Era una muy buena actriz. Me hizo un relato de todo lo que había pasado. Yo solo pensaba en cómo conseguir el dinero prestado”, recordó a LA NACION.

Lo primero que hizo fue hablar con los productores de la obra para suspender la función y llamar a la madre de su hija.

“Primero, a la madre de mi hija se le salió el alma del cuerpo. Pero después la llamó por teléfono y le respondió que estaba muy bien, con una amiga en la playa. Cuando supe que mi hija estaba bien, descorché champagne y celebré”, sostuvo Romano. Después se decidió reprogramar la función.

Solo había sido un intento de estafa. Por el momento decidió no hacer la denuncia.