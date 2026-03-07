Familiares que protestaban por la muerte de un preso se prendieron fuego al quemar neumáticos frente al penal

La calle Marcos Sastre, frente a la Unidad Penal N°1 de Paraná, quedó envuelta en humo, gritos y corridas durante la tarde del viernes. Familiares y allegados de Martín Luciano Siegfried, un interno de 26 años que había muerto horas antes tras ser atacado dentro del penal, se concentraron para exigir explicaciones sobre las circunstancias del episodio.

En medio de la protesta, quemaron neumáticos y se registraron momentos de tensión, incluidos incidentes en los que dos personas se prendieron fuego de manera accidental al manipular las gomas encendidas.

Según lo que trascendió en medios locales, Siegfried fue apuñalado dentro de un pabellón y sufrió heridas cortantes de consideración. Tras el ataque, lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció poco después de su ingreso. Le restaban cuatro meses para completar su sentencia a 4 años por causas vinculadas a la venta de drogas y por una estafa.

La versión preliminar indica que el ataque ocurrió durante una pelea entre internos. El titular del Servicio Penitenciario Provincial, Alejandro Miotti, sostuvo que se habría tratado de una trifulca motivada por disputas por “el control del pabellón”, y que la agresión se habría cometido con una faca tumbera.

La familia del joven rechazó esa hipótesis. Su madre afirmó que “lo mataron mientras dormía” y que el cuerpo fue retirado de la celda con todas sus pertenencias. Una de sus hermanas reclamó que se muestren las cámaras internas del penal y aseguró que el homicidio fue premeditado.

Tras conocer la noticia de la muerte, familiares y amigos se dirigieron a la entrada del penal de la capital entrerriana y comenzaron una protesta que derivó en incidentes. Los manifestantes prendieron fuego neumáticos y denunciaron agresiones por parte del personal policial apostado en el lugar.

De acuerdo con imágenes captadas en el lugar, un hombre y una mujer se incendiaron accidentalmente mientras alimentaban el fuego de neumáticos incendiados. Aunque pudieron apartarse a tiempo, parte de su ropa quedó en llamas.

Según las primeras versiones, no sufrieron heridas de gravedad y el fuego en la puerta del penal fue sofocado por personal de la unidad y por bomberos.

En las horas posteriores al ataque, la Justicia abrió una causa para determinar cómo ocurrió el homicidio y quiénes participaron. La investigación quedó en manos de la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos. Personal de Homicidios de la Policía de Entre Ríos trasladó a dos internos a la Alcaidía de los Tribunales.

Mientras avanza la investigación judicial, el Servicio Penitenciario inició un sumario interno para determinar si hubo fallas en los protocolos de control y seguridad dentro del penal.

La familia del fallecido insiste en que el episodio no se trató de una pelea entre internos y reclama acceder a registros audiovisuales y a un informe detallado sobre lo ocurrido.