“Me hubiera preferido morir yo”: el desgarrador relato del padre del bebé baleado tras una discusión en una barbería

“Hubiera preferido que me muera yo antes que mi hijo”. Con esa frase, entrecortada y con lágrimas, Valentín intentó explicar lo que vivió en la barbería del sur de Rosario ayer cuando un joven armado abrió fuego contra el frente del local. En ese momento tenía a Gian, su bebé de un año y tres meses, en brazos, como todas las tardes. Apenas escuchó los disparos corrió hacia adentro sin soltarlo, con la esperanza de que la ráfaga no lo hubiese alcanzado. Cuando vio la mano llena de sangre entendió que debía salir de inmediato hacia el hospital Roque Sáenz Peña. Lo llevó en brazos. No pudo salvarlo.

El testimonio del padre, dado a El Trece TV, reconstruye la secuencia previa al ataque. Contó que el agresor había pasado antes por la barbería y hubo un intercambio verbal. Dijo que ya habían tenido una discusión días atrás, en un semáforo, un cruce que parecía aislado y que no había tenido continuidad. Ayer, sin embargo, la tensión reapareció: primero el grito desde una moto, luego el giro para volver al local y finalmente los tiros. “Se dijeron algo y volvió”, resumió. En la barbería estaban los propietarios y algunos vecinos que suelen reunirse ahí. También, Gian, que acompañaba a su padre todos los días.

Anoche asesinaron a un bebé de un año en una balacera contra una propiedad en zona sur de Rosario. El hecho se dio donde funciona una barbería , luego de una discusión entre dos clientes. Marcelo Manera - LA NACION

La escena, según Valentín, tuvo dos tiempos. El primero fue ese cruce breve cuando el joven pasó en moto. El segundo, el regreso armado. Lo que marca el padre —y que también señalan los familiares— es que la persona con la que había sido la discusión inicial ya no estaba en el local cuando comenzaron los disparos. Es decir, que el autor del ataque volvió y tiró hacia el frente de la barbería sin verificar a quién podía alcanzar. “No sé por qué hicieron eso”, dijo Valentín. Y agregó: “En ningún momento lo solté [a Gian]”.

El bebé recibió un tiro en el pecho. Fue llevado al hospital Roque Sáenz Peña, donde murió por la gravedad de la herida. La barbería de Melincué al 6100 quedó con impactos de bala en el frente y un patrullero en la puerta durante la mañana siguiente. La conmoción en el barrio fue inmediata: clientes, vecinos y familiares se acercaron al local, mientras los investigadores trataban de ordenar la información reunida en pocas horas.

A partir de registros de cámaras de videovigilancia, la policía identificó el auto que habrían usado los atacantes: un Chevrolet Corsa gris. Ese dato permitió localizar el vehículo y avanzar con los operativos. El primer detenido fue interceptado por un gendarme. Luego se sumaron tres arrestos más, a partir de las declaraciones de los familiares. En total, quedaron detenidos tres hombres y una mujer, todos con presunta vinculación con el ataque.

Anoche asesinaron a un bebé de un año en una balacera contra una propiedad en zona sur de Rosario. El hecho se dio donde funciona una barbería , luego de una discusión entre dos clientes. Marcelo Manera - LA NACION

Entre los aprehendidos está Alan V., de 21 años, señalado como quien habría regresado a la barbería y disparado. Según fuentes policiales, escapó en el Corsa gris —que tenía la luneta rota— y descendió más tarde en la esquina de Bacle y Patricios.

Allí intentó ocultarse dentro de una vivienda. Huyó por los techos y, cuando la dueña del inmueble permitió el ingreso, los agentes constataron que ocupaba un departamento de la planta alta. En ese lugar secuestraron tres teléfonos celulares, una pistola calibre 45 sin cargador, municiones, ropa que vestía al momento del ataque y cocaína, tanto en forma de ladrillo como en trozos.

Durante ese operativo, los policías también arrestaron a Darío A., que intentó escapar por la parte trasera del terreno, y demoraron a María A. por interferir en el procedimiento. El Chevrolet Corsa fue encontrado en un domicilio cercano y quedó a resguardo para los peritajes.

El origen de la discusión sigue sin estar determinado. Tampoco está claro por qué el auto tenía el vidrio trasero roto ni si ese daño se produjo durante el ataque.