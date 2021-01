El empresario gastronómico Claudio Alberto Tinari fue detenido en las últimas horas luego de que una de sus empleadas lo acusara de abuso sexual

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 17:10

El empresario gastronómico Claudio Alberto Tinari fue detenido este martes luego de que una de sus empleadas lo acusara de abuso sexual. El hombre de 44 años había contratado a la denunciante para trabajar en uno de sus locales de Pinamar por la temporada de verano. El martes, tras ser detenido, Tinari se negó a declarar ante el fiscal y será investigado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal".

Quién es Claudio Alberto Tinari

Claudio Alberto Tinari tiene 44 años, juega al rugby y tiene negocios gastronómicos en Pinamar. Igual que otros empresarios, cada verano contrata empleados temporales para que trabajen mientras los turistas veranean en el lugar. Este año, alquiló varias habitaciones del Hotel Trinidad y también una casa para que vivan sus empleados durante enero y febrero. En esa vivienda, ubicada en la avenida Enrique Shaw al 3000, es donde Tinari fue finalmente detenido el martes.

Claudio Alberto Tinari fue detenido en la casa que alquilaba para sus empleados, en la avenida Enrique Shaw al 3000 00:59

Video

Tinari concesiona el balneario Botavara -ubicado la avenida costanera y el cruce con la calle Poseidón, en la zona norte de Pinamar- y tiene, además de esta denuncia, otra investigación en curso por "explotación sexual". Es que por fuera de esta acusación, otra empleada suya que trabajaba como camarera denunció que el empresario la había prostituido. En ese caso, el expediente fue caratulado como "tentativa de explotación del ejercicio económico de la prostitución y trata laboral" y podría pasar al fuero federal.

Según contó el fiscal federal Walter Mercuri a la prensa, el maltrato del empresario a sus empleados era constante. "Tinari encerraba a sus empleados y se llevaba la llave", explicó.

Los violentos audios de Claudio Alberto Tinari

Tras la detención, la Justicia incautó varios elementos que podrían aportar pruebas a la causa, como computadores y celulares. Además, los empleados aportaron audios que dan cuenta de un maltrato superlativo que Tinari propinaba a su staff.

Claudio Alberto Tinari concesiona el balneario Botavara -en la zona norte de Pinamar- y tiene, además de esta denuncia, otra investigación en curso por "explotación sexual"

En un episodio en particular, el empresario se cruzó con uno de los barmans de su restaurante. "No estoy contento con la decisión que tomaron", dice Tinari en uno de los audios sobre la renuncia de algunos de sus empleados. "Me siento super herido porque les di todo sin conocerlos", añade. Si bien primero se muestra "dolido", el tono de los audios se vuelve cada vez más violento. "Y que me digan que ahora se van (...) igual yo tengo un plan B, un plan C... Tengo tres equipos de cocina armados por si ustedes se van. No soy un bo...., soy un empresario", señala. "El día que tu novia se hizo la loquita ya sabía que se iban a ir todos. Avisale a tu novia que en la gastronomía el jefe es el que manda, no los empleados. ¿Entendés?", agrega.

Luego, en los audios, se escucha que se refiere de forma despectiva a su personal y los amenaza. "Si vos no me devolvés toda la ropa que yo di. El (talle) XL que le di a la gorda esa deformada, los gorros, toda la ropa que me deben y no me pagan, los voy a buscar por todo Pinamar", se lo escucha explotar. Finalmente, agrega: "Esto no es una amenaza. Esto es una advertencia. No van a poder trabajar en ningún hotel, amigo. Porque hay otra historia, esto no es amenaza, esto es poder político".