Brutal ataque a un jubilado cuando ingresaba a su casa en Villa Elisa

Un hombre de 76 años fue atacado por un grupo de delincuentes cuando intentaba ingresar a su casa en la localidad de Villa Elisa, en La Plata. Dos de los ladrones lo golpearon brutalmente con puños y armas mientras un tercero hacía de campana y un cuarto cómplice aguardaba en el auto para la fuga.

El hecho ocurrió cerca de las 8.30 del viernes en la calle 413, entre 23 y 24. Según las imágenes de una cámara de seguridad, tres delincuentes bajaron de un vehículo que se detuvo en la vereda de enfrente justo cuando la víctima cortaba el césped en el frente de su vivienda. Dos de ellos corrieron hacia el anciano, que intentó cerrar la reja de su casa, pero no lo logró.

Sorprendieron a un anciano cuando entraba a su casa y lo atacaron con brutalidad

Los agresores se abalanzaron sobre él y, a culatazos, lo empujaron hasta el jardín, donde le dieron golpes de puño y patadas. Mientras tanto, un tercer ladrón vigilaba la zona desde la puerta y miraba hacia el vehículo en el que habían llegado, donde esperaba otro cómplice.

El ataque terminó, según pudo saber LA NACION, cuando el hijo del hombre advirtió lo que ocurría desde el interior de la vivienda y activó la alarma. Ante el ruido, los delincuentes escaparon en el Peugeot 308 oscuro en el que habían llegado. Solo alcanzaron a robar el teléfono celular de la víctima.

La Justicia investiga el caso como tentativa de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego, además de lesiones. Intervino la comisaría 12.ª de La Plata.

Vecinos de Villa Elisa: víctimas de una seguidilla de robos violentos

En las últimas semanas, distintas zonas de Villa Elisa quedaron marcadas por una sucesión de robos a viviendas que, según los vecinos, se repiten con un patrón claro: grupos que se mueven de noche o de madrugada, eligen casas con poca iluminación y fuerzan accesos para entrar.

A raíz de esta situación, un grupo de vecinos presentó notas formales tanto a la Comisaría N.° 12 de la localidad como a la Municipalidad de La Plata por el incremento y el recrudecimiento de los robos en viviendas.