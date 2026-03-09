LA NACION

Violencia de género: amenazaba a policías con una viga de 80 centrímetros y fue reducido con un arma no letal

Todo sucedió en la zona sur de Rosario donde un hombre, con un cuchillo de carnicero, se mostraba agresivo para con su pareja

“Quedate quieto”, es lo primero que se escucha en la filmación. La voz es de un suboficial de la Policía de Santa Fe que irrumpió en un inmueble de Rosario donde un hombre había amenazado con un cuchillo de carnicero a su pareja. Después el uniformado espetó: “Baja eso poque o uso la taser”. Se refería a que el agresor se resistía al operativo con una viga de hormigón en sus manos. Finalmente fue reducido con una descarga de la arma no letal.

Así lo informaron fuentes oficiales. Todo sucedió el viernes pasado a la noche en un domicilio de Lavalle al 4100, en la zona sur de Rosario.

“La víctima convocó a la policía y manifestó que su pareja se encontraba en estado de agresividad y que exhibía un cuchillo tipo carnicero por la ventana del inmueble. Desde la Central 911 solicitaron un operador de pistola Taser para ejercer un uso gradual de la fuerza y reducir al agresor”, se informó en un comunicado de prensa.

Cuando los uniformados llegaron a la planta alta del inmueble se encontraron con un hombre de 32 años que impedía el ingreso de los uniformados con una viga de hormigón en sus manos.

“Un suboficial decidió realizar el despliegue con arma de baja letalidad, para inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad”, se agregó en el citado comunicado.

Personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial.

