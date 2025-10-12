¿Quién es Pablo Laurta, el uruguayo detenido en Argentina como presunto autor de doble femicidio y secuestro?

La Policía de Córdoba detuvo a Pablo Laurta como presunto autor del doble femicidio de dos mujeres en Córdoba ocurrido este sábado. Luna Giardina, expareja del sospechoso, y Mariel Zamudio, su exsuegra, fueron asesinadas en la localidad de Villa Serrana mientras estaban en su casa.

De acuerdo con las primeras revelaciones policiales, Laurta habría entrado al domicilio y disparado un arma de fuego contra las dos mujeres. Tras cometer el doble crimen, se llevó a su hijo Pedro, de 5 años. Abandonó Córdoba en micro y fue detenido este domingo cuando fue encontrado junto al niño en un hotel céntrico de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

El sospechoso del homicidio múltiple pretendía cruzar la frontera con Uruguay en taxi. Con el correr de las horas se supo que su expareja, Giardina, ya había denunciado al hombre por violencia y que por ello contaba con un botón antipánico en su poder.

Doble crimen en Córdoba: encontraron al niño de 5 años, y detuvieron a su padre Pablo Laurta Policía de Entre Ríos

Laurta es, según su biografía en la red social X, director de VContenidos, una empresa de marketing digital. Además, fue el creador de la página Varones Unidos: “Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras”.

En ese sitio, fueron publicados varios textos donde se detalla el caso de la tenencia del hijo de Giardina, pero desde la perspectiva de Laurta. Allí apunta contra la “justicia feminista de Córdoba”, “falsas denuncias” y acusa a su expareja, a quien califica de “psicópata”, de presentar “denuncias falsas y secuestrar a Pedro en Argentina”.

Mientras la Justicia avanza con el doble homicidio, los investigadores también intentan establecer si hay algún vínculo entre Laurta y la desaparición de un chofer de una app de transporte. Se trata de un hombre de Entre Ríos que llevó hasta Córdoba a Laurta en un Toyota Corolla blanco el miércoles de la semana pasada, horas antes de los crímenes. Desde entonces, el chófer está desaparecido y el vehículo apareció incendiado.