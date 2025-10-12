Doble crimen en Córdoba: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

Una mujer y su madre fueron asesinadas en la mañana del sábado en el barrio de Villa Serrana en Córdoba. El presunto agresor fue identificado como Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya.

Según versiones preliminares, Laurta habría asesinado a su expareja (Luna Giardina) y a su exsuegra (Mariel Zamudio). Luego de matarlas, habría secuestrado al hijo que había tenido con Giardina, el niño Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de cinco años y se habría fugado a bordo de una camioneta.

Ante el desconocimiento del paradero del chico, las autoridades activaron este domingo el Alerta Sofía, que implica la difusión masiva del caso, a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, entre otras vías.

La investigación del caso de doble femicidio y secuestro se encuentra a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno. Asimismo, se emitieron pedidos de captura internacionales dirigidos a Interpol ante el temor de que el sospechoso huya hacia Uruguay.

Según declaraciones de la Policía al diario La Voz, el hecho se registró durante un llamado de un vecino al 911 donde se escucharon “detonaciones de armas de fuego”.

Antecedentes

El presunto agresor tenía en su contra denuncias por violencia de género. La familia vivía en Uruguay hasta que Luna Giardina, quien estudiaba Agronomía, escapó de su marido hacia Argentina con Pedro porque su esposo aparentemente habría intentado ahorcarla.

Luna contaba con un botón antipánico, pero no habría llegado a activarlo al momento de la agresión.

Pablo Laurta, el presunto autor de los crímenes, es también señalado como el creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos” en la que apunta contra la “justicia feminista de Córdoba” y acusa a su ex pareja de presentar “una falsa denuncia de violación y secuestrar a Pedro en Argentina”.

