La autopista Panamericana registra este lunes por la mañana importantes demoras y largas filas luego de que un auto atropellara a una mujer mayor de edad. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 20, mano hacia la ciudad de Buenos Aires, donde tres carriles permanecen obstruidos en plena hora pico.

Según informaron fuentes de Autopistas del Sol (Ausol), concesionaria del acceso Norte, a LA NACION, la mujer intentó cruzar la autopista cuando fue embestida por uno de los vehículos que circulaban por la traza, un Renault Logan gris conducido por un hombre de 76 años acompañado de otro de 35.

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La víctima sufrió heridas y, tras permanecer en el lugar mientras trabajaban los servicios de emergencia, la mujer fue trasladada al Hospital de San Isidro, indicaron las fuentes policiales consultadas por este diario.

Colapso en la Panamericana: atropellaron a una persona y hay tres carriles obstruidos. Ministerio de Seguridad

Por directivas judiciales, se preservaba el lugar a la espera de personal de Policía Científica, por lo que había tres carriles obstruidos. Intervino en el hecho la comisaría 3.ª de San Isidro y la UFI de Boulogne, que inició las primeras actuaciones por lesiones culposas.

🚦 TRÁNSITO AHORA

🟠 Acceso Norte: demoras en km 20 por accidente.

🟢Av. Gral. Paz: tránsito fluido.

🟢 Ramales Tigre, Pilar y Campana: circulación normal.

☀️ Calzada despejada.

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Un antecedente fatal en la Panamericana

Poco más de dos meses atrás, un niño de 9 años que circulaba en bicicleta junto a otros chicos por la colectora de la Panamericana murió tras ser atropellado por un auto a la altura del kilómetro 43,5, mano a Pilar. Según las primeras informaciones, el menor descendió a gran velocidad desde una lomada e ingresó al carril central de la transitada vía.

La víctima bajó con su bicicleta rodado 16 por el sector parquizado desde la traza secundaria del Acceso Norte e irrumpió en la vía principal de la autopista, donde fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento cuyo conductor no logró frenar a tiempo.

Un niño transitaba con su bicicleta por la colectora de la Panamericana, bajó a la vía principal y fue atropellado. captura de redes

El niño, que vivía en el municipio de Pilar, murió en el lugar. Personal del SAME acudió minutos después y constató el fallecimiento. Según los medios locales, el conductor del Vento, un joven de 29 años domiciliado en Derqui, quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo.