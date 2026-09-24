Quiso evadir un control, embistió a un inspector de tránsito y lo arrastró cinco cuadras en el capot

Un inspector de tránsito de la ciudad de Córdoba fue trasladado durante cinco cuadras sobre el capot de un auto después de que el conductor intentara evadir un control vehicular. Tras ser interceptado por la Policía, el joven fue detenido y se constató que el agente estaba ileso.

Durante la madrugada de este jueves, mientras efectivos policiales colaboraban con personal municipal en un control vehicular en Deodoro Roca y Plaza España, en el barrio Nueva Córdoba, observaron que un Chevrolet Corsa realizó una maniobra para intentar evadir el procedimiento, según indicaron fuentes consultadas por LA NACION.

Un inspector de tránsito de Córdoba fue llevado en el capot de un auto por cinco cuadras

Al intentar escapar del lugar, el conductor embistió a un inspector de tránsito, que quedó sujeto sobre el capot mientras el vehículo continuaba la marcha. Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento del automóvil.

De acuerdo a las imágenes que tomaron testigos de la escena, el agente aparecía sujetándose de los laterales del parabrisas mientras peatones y otros conductores gritaban para que el automovilista frenara su andar. Finalmente, el Corsa detuvo su marcha en Boulevard Chacabuco al 400. Allí, los efectivos aprehendieron al conductor, un joven de 22 años, y secuestraron el vehículo.

El inspector municipal involucrado resultó ileso y manifestó que no requería asistencia médica.

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