Quiso hacerle una broma a una amiga, dejó un riñón en una conservadora en Aeroparque y terminó procesado

Una conservadora abandonada en uno de los sectores más transitados de Aeroparque, una inscripción que hablaba de un supuesto secuestro y un riñón colocado sobre hielo fueron suficientes para poner en marcha un operativo de seguridad que involucró a especialistas en explosivos, bomberos y personal sanitario. Lo que inicialmente podía ser una amenaza terminó siendo, según la investigación judicial, una broma de mal gusto que ahora tiene consecuencias penales.

El protagonista es Pablo Daniel Fagni, un comerciante de 46 años que fue procesado por intimidación pública por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado además dispuso un embargo de 8 millones de pesos sobre sus bienes, aunque ordenó su libertad. De esta manera, el acusado continuará sometido al proceso sin prisión preventiva.

Todo comenzó el 19 de agosto, cuando unos taxistas detectaron una conservadora abandonada en el sector de Arribos Nacionales del Aeroparque Jorge Newbery. Se trataba de una caja utilizada habitualmente para transportar medicamentos que necesitan conservar la cadena de frío.

Pero había algo más. Sobre la tapa, escrito con marcador negro y en letras mayúsculas, podía leerse: “Migraciones (secuestro). B.A., abogada ¿‘respetable’? de Bariloche”. La caja, además, estaba rodeada por una cinta con la advertencia “Frágil”.

Ante la posibilidad de que se tratara de un explosivo, las autoridades convocaron a efectivos del Grupo de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialistas del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex), bomberos y personal sanitario.

La inspección permitió descartar rápidamente la presencia de una bomba. Pero el contenido de la conservadora generó una nueva preocupación: sobre el hielo había un riñón. Como inicialmente no estaba claro si se trataba de un órgano humano, se dio intervención al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Finalmente, los análisis establecieron que era un riñón de origen animal.

La investigación avanzó entonces sobre las cámaras de seguridad del aeropuerto. Los registros permitieron reconstruir que, unas siete horas antes de que la conservadora fuera encontrada, un hombre había llegado a Aeroparque en una Fiat Fiorino blanca con la caja en sus brazos. Esa persona era Fagni.

El rinón y la caja que dejaron abandonados en Aeroparque como parte de una "broma"

El paso a paso de la “broma”

Las imágenes muestran que cerca de las 6.44 estacionó en el sector sur del aeropuerto, cruzó la avenida Rafael Obligado y caminó hasta Arribos Nacionales. Allí dejó la conservadora sobre un cantero, grabó un video con su teléfono y se retiró. A las 6.52 volvió a cruzar la avenida, subió a la camioneta y abandonó el lugar. La caja permaneció allí hasta aproximadamente las 13.30, cuando fue hallada y reportada.

La clave para identificarlo apareció en la propia inscripción. Las iniciales B.A. correspondían a una abogada de Bariloche que conocía a Fagni. Cuando los investigadores le mostraron las imágenes, la mujer reconoció la conservadora y contó que había recibido de su amigo un video relacionado con la escena. También entregó esa grabación al juzgado.

Fue entonces cuando apareció la explicación del acusado. Fagni había preparado la escena como una broma privada destinada a su amiga, con quien mantenía una relación de amistad desde el año anterior. Según declaró, ambos habían hablado sobre el viaje de la mujer a República Dominicana y sobre el supuesto exceso de alcohol que había consumido durante sus vacaciones. De allí surgió el chiste acerca de que necesitaba conseguir un hígado nuevo.

Fagni compró entonces un riñón animal, que eligió porque consideró que por su color podía parecerse a un hígado. Lo colocó sobre hielo dentro de la conservadora y decidió llevarla hasta Aeroparque para grabar allí el video y darle mayor credibilidad a la puesta en escena.

El video terminó siendo una de las principales pruebas de la causa. En la grabación, Fagni se dirige a su amiga como “Pitufina” y simula haber encontrado la conservadora en Migraciones. Después muestra el órgano y hace comentarios sobre el supuesto hígado. “Lo bueno es que por lo menos te lo mantuvieron con hielo”, se lo escucha decir, según la reconstrucción de los hechos.

La broma, sin embargo, había provocado un operativo de seguridad en una terminal aérea y movilizado a personal especializado.

El 24 de agosto, la PSA allanó el domicilio de Fagni en Berisso, lo detuvo y secuestró un teléfono Samsung que todavía debe ser peritado. Los investigadores también reconstruyeron sus movimientos mediante cámaras y registros telefónicos: la línea atribuida al acusado dejó su huella aquella mañana en una antena ubicada en la zona de Aeroparque.

Al declarar ante la Justicia, Fagni reconoció haber comprado el órgano, preparado la conservadora y dejado la caja en el aeropuerto. Dijo estar arrepentido y sostuvo que nunca imaginó la dimensión del operativo que podía generar. Definió lo ocurrido como “una broma que salió mal”.

El juez Martínez De Giorgi no aceptó que esa explicación eliminara su responsabilidad. El magistrado entendió que una conservadora, una víscera en su interior y una inscripción vinculada con un supuesto secuestro en un lugar concurrido de un aeropuerto podían generar temor y alterar la tranquilidad de la ciudadanía.

Por ese motivo lo procesó por intimidación pública, delito que contempla una pena de dos a seis años de prisión. Sin embargo, tuvo en cuenta que reconoció los hechos, colaboró con la investigación, no registra antecedentes condenatorios y tiene un domicilio constatado, por lo que permaneció en libertad. Aunque le embargó sus bienes por 8 millones de pesos.