Rastrillaje: buscan el arma con la que se habría suicidado el jugador que golpeó al árbitro

Por orden de la Justicia, la policía bonaerense hace un rastrillaje a la vera de las vías del ferrocarril Roca, a la altura de Gerli, en Avellaneda, para buscar el arma de fuego que habría utilizado Williams Alexander Tapón, para quitarse la vida. El joven de 24 años era investigado por el brutal ataque del que fue víctima en un torneo de fútbol amateur el árbitro Ariel Paniagua.

“Todo indica que se trató de un suicidio”, dijeron fuentes policiales a LA NACION. El cuerpo de Tapón fue hallado anoche tras una llamada al 911. Según pudieron reconstruir los investigadores, el joven se habría quitado la vida después de dar una entrevista televisiva.

“Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo que hice, ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto”, sostuvo Tapón a Telefé.

Alexander Williams Tapón, el joven que agredió al árbitro fue hallado muerto con un tiro en la cabeza Telefé

La investigación donde se investigan las circunstancias que rodean la muerte de Tapón está a cargo de la fiscal de Avellaneda María Alejandra Olmos Coronel, que ordenó a la policía bonaerense el rastrillaje para buscar el arma utilizada.

“El arma no fue encontrada anoche cuando se hizo una primera búsqueda. El cadáver fue movido por los amigos de Tapón. Habría muerto al costado de las vías, a la altura de la calle General Paz, pero el cuerpo fue llevado hasta la vereda de la casa de Tapón, donde fue hallado por el personal de la comisaría 6a. de Avellaneda”, explicó una fuente con acceso a la investigación.

Los investigadores suponen que las personas que movieron el cuerpo también se llevaron el arma. La Justicia espera el resultado de la autopsia para conocer el calibre del arma utilizada.

Ayer, tras la denuncia en una comisaría de Panigua, comenzó una investigación a cargo del fiscal Mario Prieto por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Tras una llamada al número de emergencias 911, personal de la Policía Bonaerense halló el cuerpo de Tapón. El cadáver fue hallado por amigos de Tapón a un costado de las vías del ferrocarril Roca, a la altura de General Paz, y lo llevaron a la puerta de la casa.

Por jurisdicción tomó intervención personal de la comisaría 6a. de Avellaneda, que notificó de lo sucedido a la UFI N°1 de Avellaneda.

LA NACION

Temas AvellanedaSuicidio