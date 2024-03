Escuchar

En medio del temporal que disparó la alerta roja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el miércoles por la tarde, se viralizó el video de un automovilista que atropelló con su camioneta a un vecino que le impedía pasar por una calle inundada del barrio Piñeyro, partido de Avellaneda. Antes del siniestro, el hombre arrollado por la pick-up había colocado una cinta demarcatoria con la palabra “peligro” para evitar la circulación sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 900.

La grabación muestra una camioneta Volkswagen Amarok detenida sobre Yrigoyen. Delante de la pick-up se coloca un hombre de campera negra, que intenta convencer al conductor de dar marcha atrás y tomar otro camino. Sin embargo, el conductor de la camioneta manifiesta no tener intenciones de retroceder. Ante ello, el vecino de Avellaneda vocifera: “Pegá la vuelta para allá, no te lo digo más. Pegá la vuelta para allá, dale”.

Tras aquellas palabras, el individuo que había decidido detener el tráfico se aleja por unos instantes del rodado y en ese momento el automovilista avanza sobre él sin reparos. Mientras esto ocurre, puede escucharse como personas que presenciaban el intercambio verbal entre ambos gritan y piden ayuda. Finalmente, la víctima del atropello logra salir ilesa del ataque y apunta a perseguir al auto que lo embistió, que termina por escapar de la escena.

Antecedente reciente en Avellaneda

Una semana atrás, un joven captó con su celular un momento de salvajismo en el mismo partido bonaerense. A la par de la viralización de imágenes vinculadas a las inundaciones del pasado miércoles en el conurbano, una resaltó por sobre las demás debido a su inusitada violencia. Tal y como ocurrió hoy por la tarde, el pasado 13 de marzo, un hombre que llevó colgada del capot de su auto a una mujer que le pidió que no circulara por una calle anegada.

En el video se observa a Mariel, una vecina de Gerli, en el partido de Avellaneda, que se acerca hasta un auto blanco que está en el cruce de Sánchez de Bustamante y República del Líbano. Allí, bajo el diluvio, le pide que transite por la cuadra en la que está su casa para evitar que el agua ingrese a las viviendas y provoque daños.

Sin embargo, su pedido no fue escuchado y como la mujer interrumpía el paso del vehículo, el conductor decidió avanzar y la llevó sobre el capot a toda velocidad por más de 100 metros. En una entrevista con El Trece la mujer contó: “Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”.

Según la víctima, el temerario accionar no le provocó lesiones, más allá del susto que se quedó grabado en sus desesperados gritos. “Solo estábamos intentando ayudar, porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad ni de Defensa Civil”, aseguró a continuación.

Alerta roja en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Durante la tarde, tanto la provincia y la ciudad de Buenos Aires están bajo alerta roja por las intensas lluvias. La tormenta, acompañada de fuertes vientos y descargas eléctricas, azotó varios municipios bonaerenses y barrios porteños donde se sucedieron las mismas imágenes que la semana pasada, con calles anegadas y sectores inundados. Para las próximas horas las condiciones podrían empeorar con más lluvias, vientos intensos y caída de granizo.

Mataderos, Balvanera y Palermo, donde cayeron más de 35mm en forma continua, fueron los barrios más afectados de la ciudad, y donde se intensificaron las tareas de control de anegamientos y desobstrucción de pluviales. Hasta las 15 del miércoles, el Área Metropolitana estuvo bajo alerta naranja, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cambió a rojo y la amplió al centro y norte de la provincia, y el sur de Entre Ríos y Santa Fe.

Un peatón cruza la calle mientras llueve en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 20 de marzo de 2024 Natacha Pisarenko - AP

La cantidad de agua acumulada en la ciudad fue variable porque la tormenta no afectó en forma uniforme, con zonas donde se produjeron muchas lluvias y otras donde no se registraron o fueron pocos milímetros, según informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El episodio más grave que se registró fue el fallecimiento de una mujer que murió al ser aplastada por un balcón en Recoleta.

En el Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), ubicado en Agronomía, se registraron 38 mm entre ayer y las 9 de hoy, pero en otras zonas, como el Aeroparque Metropolitano, donde fueron 48 mm. Al incluir el AMBA, Ezeiza aparece como el sitio donde más agua cayó entre ayer y hoy, con 103 mm, Campo de Mayo con 90mm, La Plata con 86mm y El Palomar con 50mm. Sin embargo, registros no oficiales indican que en zonas entre la ciudad y La Plata pudieron registrarse hasta 100mm.

LA NACION