Realizan la autopsia para determinar si un violinista murió por los golpes que le dio una mujer que le hacía compañía

Causó conmoción en Santiago del Estero la noticia del fallecimiento de Manuel Alberto “Chala” Sánchez. No solo porque, a los 73 años, atesoraba una vasta trayectoria en la escena folclórica de Las Termas de Río Hondo como violinista y guitarrista, sino por las misteriosas circunstancias de su muerte.

Chala Sánchez fue encontrado sin vida el sábado a la tarde en su casa, donde vivía solo. Horas antes había recibido el alta después de haber sido atendido en el Centro Integral de Salud de Las Termas, al que ingresó durante la madrugada del sábado con lesiones que el músico atribuyó a los golpes que le había dado una mujer de 33 años con la que se encontraba bebiendo. Al llegar a la guardia del establecimiento asistencial, ambos estaban en estado de ebriedad, señalaron fuentes policiales a medios santiagueños.

La Justicia de Santiago del Estero ordenó la realización de una autopsia para determinar la causa fehaciente del fallecimiento y establecer si existe una relación entre el deceso y la agresión investigada, por la que fue detenida Dalma Judith Orellana.

Sánchez tenía una trayectoria reconocida en el ambiente cultural de la ciudad termal. Según la información publicada a partir de sus perfiles en redes sociales, también había trabajado en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Vivía solo en una casa situada en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto.

Manuel Alberto Sánchez y Dalma Orellano La Gaceta

La secuencia que precedió a su muerte comenzó la madrugada del sábado, cuando llegó en ambulancia al Centro Integral de Salud con lesiones visibles en el rostro y en las extremidades inferiores. El médico de guardia constató excoriaciones y politraumatismos en distintas partes del cuerpo, por lo que el paciente permaneció en observación y recibió suero hasta recuperar la lucidez. Durante la mañana, le dieron el alta y Sánchez regresó a su casa.

El violinista había señalado a las autoridades que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa junto con Dalma Orellana, de 33 años, a quien habría presentado, ante la policía, como su “dama de compañía”. Chala dijo que, en aquellas circunstancias, habrían tenido una discusión en la que la mujer —que sería una trabajadora sexual, según perfilaron varios medios locales— lo habría atacado a golpes.

Orellana acompañó a Sánchez hasta el centro de salud, pero no se quedó allí: se fue en cuanto el músico la acusó, ante los médicos, de haber sido la autora de la paliza que lo había dejado en el estado en que llegó a la guardia del hospital.

Mientras el músico recibía atención por sus politraumatismos, la policía fue en busca de la dama de compañía. Según informaron fuentes de la investigación, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50 detectaron que había buscado esconderse en un edificio abandonado de Las Termas y la interceptaron en la vía pública cuando intentaba escapar de los policías, cerca de las 2 del sábado. Orellana quedó alojada en una dependencia policial y a disposición de la Justicia.

Manuel Alberto "Chala" Sánchez, violinista muerto en Santiago del Estero El Liberal

En tanto, Chala Sánchez regresó a su casa. Cerca del mediodía del sábado, su hija lo visitó y le llevó un sándwich para que comiera algo; cuando regresó, aproximadamente a las 20, lo encontró exánime y llamó a la policía.

A partir de ese momento, el fiscal Gustavo Montenegro ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa de muerte de Sánchez y establecer si guarda relación con la agresión que llevó al músico a recibir atención médica y que la propia víctima atribuyó a Orellana.

Los equipos de Criminalística de la Policía de Santiago del Estero analizaron la escena del hallazgo; uno de los puntos bajo investigación es determinar si el violinista estuvo solo durante todo el día —con excepción de la visita de su hija— o si recibió a alguna otra persona en el transcurso de la tarde.

Los investigadores procuran establecer también qué relación existía entre Sánchez y Orellana. Los testimonios recogidos por los medios de prensa provinciales indican que se conocían desde hacía varios años y que ella sería familiar de un amigo del barrio.

Dalma Judith Orellana, detenida por la muerte del violinista Manuel Sánchez en Termas de Río Hondo El Liberal

No se informó oficialmente la naturaleza ni la frecuencia de los encuentros entre ambos. Pero sí se sabe que el del sábado a la madrugada no fue el primer conflicto entre ambos. El 21 de agosto pasado, Sánchez denunció el robo de su billetera; en esa ocasión, dijo que al regresar a su casa encontró la puerta forzada y que sus vecinos le dijeron que habían visto salir de allí a Orellana.

Según datos provisionales recabados en la investigación, la mujer fue detenida en septiembre pasado por haber cometido un robo en un supermercado, hecho en el que agredió físicamente a una empleada del comercio. Varios vecinos del barrio Herrera El Alto señalaron que Orellana atravesaba problemas de consumo de alcohol y, eventualmente, de sustancias ilícitas.