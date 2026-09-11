Rechazaron el planteo de los abogados de Pity Álvarez y continuará el juicio contra el músico por homicidio

La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso que la defensa de Cristian “Pity” Álvarez había presentado para recusar a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que tienen a su cargo el debate donde se juzga al músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano. De esta forma, el juicio —que había quedado suspendido— podrá reanudarse la próxima semana con las declaraciones de testigos que habían quedado pendientes.

Durante la audiencia del 7 de septiembre pasado, los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Quejeiro habían cuestionado a los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro y al fiscal general Sandro Abraldes y habían solicitado la recusación de todos ellos. En su exposición, habían mencionado una serie de situaciones que “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”, según consignó el sitio web de noticias del Ministerio Púbico Fiscal.

En ese sentido, los abogados del artista cuestionaron una serie de testimonios y la negativa a incorporar un informe realizado por un médico que daría cuenta de los supuestos riesgos que generaría el juicio en la salud del acusado. Además, cuestionaron la actuación del representante de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27,se detalló en www.fiscales.gob.ar

En la misma audiencia, los magistrados indicaron que la recusación planteada tanto hacia ellos como hacia el representante del Ministerio Público Fiscal debía ser rechazada porque no se encuadraba bajo ninguno de los supuestos previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. Esa posición fue compartida por los camaristas.

La suspensión del juicio en espera de la resolución del planteo de la defensa se produjo pocos días después de otro episodio que había obligado a interrumpir el debate. Durante la quinta audiencia, Álvarez había pedido permiso para ir al baño, pero no regresó a la sala. Una de sus defensoras fue a buscarlo y lo encontró descompensado en el hall del edificio.

El músico fue asistido inicialmente dentro de los tribunales y luego trasladado al Hospital Fernández. Según explicó entonces su defensa, había sufrido una descompensación vinculada con un cuadro de diabetes y alteraciones en su presión arterial.

Por el momento, Álvarez había evitado ser juzgado por el homicidio -que había reconocido en diferentes instancias del proceso penal-, ya que se consideró que no estaba en condiciones de entender lo que había ocurrido ni de defenderse en un juicio. Pero todo cambió luego del recital que el artista brindó a fin del año pasado en Córdoba. Lució ubicado en tiempo y espacio. Eso fue suficiente para ponerlo finalmente en el banquillo de los acusados frente a un delito que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua.

Según la acusación, el músico está imputado como autor del asesinato de Díaz, a quien le disparó cuatro veces antes de abandonar el lugar, desprenderse del arma y, más tarde, entregarse a la policía.

La causa lleva años de recorrido judicial y el debate oral había comenzado con la expectativa de avanzar hacia la resolución del caso. Sin embargo, las sucesivas interrupciones —primero por la situación de salud del acusado y ahora por el planteo de recusación— volvieron a postergar el desarrollo normal de las audiencias.