El FBI advirtió de otras siete planificaciones con Inteligencia Artificial de tiroteos en colegios

El caso del adolescente de 15 años que, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), intentó planificar un atentato en su colegio para matar a sus compañeros de clase no fue el único. En las dos últimas semanas hubo otros siete planes similares, que fueron descubiertos después de avisos emitidos por el FBI de los Estados Unidos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. Además del caso de Quilmes que se conoció en las últimas horas, hubo otros en Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense; en Coronel Du Graty, Chaco; en General Alvear, Entre Ríos; en Viedma, Río Negro; en Rosario, Santa Fe; en Marcos Juárez, Córdoba, y en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal

Los adolescentes buscaron en distintos modelos de IA palabras como “asesinar o matar”, “secuestrar o torturar”, “tiroteo escolar”, “⁠comprar armas de fuego", “armar explosivos caseros”, “⁠cuchillos" y “⁠expresiones de antisemitismo".

Por ejemplo, en el caso que se conoció protagonizado por un adolescente de Quilmes se utilizó ChatGPT. “El chico expresó su deseo de protagonizar un tiroteo escolar y de asesinar a sus compañeros y su intención de adquirir un cuchillo y vestimenta táctica. La plataforma de IA emitió un reporte al FBI sobre algunas fotografías enviadas por el usuario, como imágenes de distintas vestimentas tácticas y armas blancas”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Tras recibir el informe, el FBI se comunicó con autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA), fuerza de seguridad que se encargó de investigar por medio de la Unidad de Investigación Antiterrorista que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Los detectives policiales “desplegaron tareas en el ámbito digital y de campo, mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas y lograron identificar al sospechoso y ubicar su domicilio”.

Entonces, ante las pruebas reunidas, la jueza Miriam Alcolcel, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Quilmes, dispuso el allanamiento del domicilio donde vive el adolescente involucrado.

En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, un pasamontaña tipo balaclava con diseño de calavera, otro con camuflado militar y gafas de protección táctica.

Los elementos secuestrados en la casa del sospechoso

“Además, se comunicó la citación a los padres junto con el menor a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, preservándose en todo momento la identidad del adolescente y demás datos sensibles. Finalmente, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por intimidación pública”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

Un detective de la PFA que participa en este tipo de investigación, explicó a LA NACION: “El FBI recibe reportes de las plataformas de IA y emite alertas dirigidas a nosotros con la información. Nosotros identificamos al usuario en base al email asociado, la dirección de IP y el teléfono asociado. Se da inmediata intervención judicial. Jueces y fiscales nos ordenan hacer tareas de campo (donde vive, con quien, grupo familiar, actividades académicas, si tiene acceso a arma). Después, depende del fiscal o del juez si se hacen los allanamientos”.

En estas dos últimas semanas, además del allanamiento en Quilmes, hubo otros tres procedimientos. En otros cuatro casos, la PFA solicitó “medidas intrusivas” y se espera la decisión judicial.