Rescataron 111 gallos de riña en un local bailable de Brandsen: hacían apuestas clandestinas y secuestraron $9 millones

El lugar funcionaba como un local bailable, pero detrás de esa fachada los investigadores sospechaban que ocurría otra actividad. Durante semanas siguieron los movimientos registrados en el predio y reunieron elementos que apuntaban a la organización de peleas clandestinas de gallos, con apuestas y premios en dinero.

La investigación terminó con un allanamiento en un inmueble ubicado a la altura del kilómetro 44 de la ruta provincial 215, en la localidad bonaerense de Brandsen. Allí, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) encontraron 111 gallos que eran utilizados en las riñas y detuvieron a 27 hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina.

Rescataron 111 gallos de riña en un local bailable de Brandsen

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través del Departamento Delitos Ambientales, a partir de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Mariana Albizu.

Los animales fueron retirados del lugar y trasladados a una granja acondicionada para su recuperación y cuidado.

La pesquisa se inició después de que la fiscalía recibiera información sobre la posible realización de peleas clandestinas de gallos en el establecimiento. Los investigadores realizaron tareas de campo y análisis de información hasta establecer, según la causa, que el predio era utilizado para organizar esos enfrentamientos.

Rescataron 111 gallos de riña en un local bailable de Brandsen Prensa Policía Federal Argentina

La investigación permitió documentar que las peleas estaban acompañadas por apuestas clandestinas. Los participantes apostaban dinero y, según la información reunida, había premios económicos para quienes obtenían los primeros puestos en las competencias.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Federico Guillermo Atencio, autorizó el allanamiento.

Cuando los agentes ingresaron en el predio, encontraron a los animales y a las personas presuntamente vinculadas con la actividad. El operativo terminó con 27 detenidos, entre ellos quien sería señalado como el organizador de las riñas.

Animales trasladados

Uno de los principales objetivos del procedimiento fue poner a salvo a los gallos. En total fueron rescatados 111 ejemplares, que posteriormente quedaron bajo cuidado en una granja acondicionada para su recuperación.

Rescataron 111 gallos de riña en un local bailable de Brandsen Prensa Policía Federal Argentina

Además, durante el allanamiento los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, $9 millones en efectivo, cuatro trofeos correspondientes a competencias de riñas de gallos y documentación considerada de interés para la causa.

El despliegue contó con el apoyo de brigadas de la Dirección de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Los 27 hombres quedaron a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados. La causa fue encuadrada en una presunta infracción a la Ley 14.346, que establece sanciones para los actos de maltrato y crueldad contra los animales.