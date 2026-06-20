Rescataron a víctimas de explotación sexual en un falso local de masajes en Caballito

Diez mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas durante un allanamiento en una falsa casa de masajes ubicada en Beauchef al 500, en el barrio de Caballito, donde se detuvo a una paraguaya que regenteaba el lugar.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, a partir de una orden judicial dictada en el marco de una investigación iniciada el 16 de abril de 2026 por una denuncia anónima.

La denuncia advertía que en el lugar se explotaba sexualmente a distintas mujeres, lo que motivó que la División Trata de Personas tomara intervención y realizara tareas investigativas de campo para verificar los hechos denunciados y determinar la posible configuración de delitos vinculados a trata de personas y explotación sexual.

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó el allanamiento del inmueble, la identificación de todas las personas que se encontraran allí, el secuestro de elementos de interés para la causa y la intervención de distintos organismos especializados, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

La medida se realizó con la participación de personal de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, área Trata de Personas, para entrevistar a las víctimas; de la Dirección Nacional de Migraciones, para adoptar medidas de control; y de la Agencia Gubernamental de Control, para realizar una inspección integral del lugar.

Al ingresar en el inmueble, según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el personal encontró 11 mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por personal de Migraciones. Luego, el equipo especializado entrevistó a las víctimas y, con el resultado de esa información, se realizó la consulta judicial correspondiente.

Durante la requisa se secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero, anotaciones varias y un posnet, elementos considerados de interés para la investigación.

Finalmente, la Agencia Gubernamental de Control procedió a la clausura del lugar, mientras que la Justicia dispuso el secuestro de los elementos hallados, la detención de una mujer paraguaya señalada como recepcionista y administradora, el cierre del domicilio y la implantación de una consigna policial.

En el caso intervienen el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, a cargo de Rocío Zapata.