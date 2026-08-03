Revelaron los primeros resultados de la autopsia a Mailén, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata

Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Johana Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en un balneario de la zona sur de Mar del Plata, determinaron que murió de un paro cardíaco tras sufrir una grave hemorragia causada por una puñalada en la zona cervical.

El informe preliminar, que fue recibido por la Unidad Funcional de Instrucción N°7, también reveló que la víctima presentaba golpes en la cara y en ambos brazos, además de otros cortes de menor gravedad, según informó el medio marplatense 0223.

La joven se dirigió al lugar con la intención de participar de una entrevista de trabajo 0223

En esta primera revisión no se detectaron lesiones compatibles con abuso sexual. Sin embargo, los especialistas realizaron las actuaciones previstas por protocolo y ordenaron estudios complementarios para confirmar o descartar de manera definitiva esa posibilidad.

Antonich, madre de dos niñas de uno y seis años, había salido de su casa el viernes por la tarde para asistir a una supuesta entrevista laboral. La propuesta había llegado a través de Facebook y y, según relató su madre, la citaba en un presunto establecimiento denominado “Balneario Punta Mogotes Cero”. Además, antes del encuentro, le habían solicitado una fotografía con el argumento de gestionar un carnet.

Hasta el lugar llegó en un remís, según informó LA NACION. El chofer declaró que la dejó en la zona del parador Punta Cantera, y permaneció algunos minutos esperándola, ya que la joven le había indicado que regresaría enseguida. Sin embargo, como no volvió, se retiró.

Encontraron a dos sospechosos que estaban quemando ropa que coincidiría con la que vestía Antonich la última vez que fue vista con vida

Al no poder comunicarse con Antonich, sus familiares reconstruyeron sus últimos movimientos, conocieron la existencia de la entrevista laboral y se dirigieron a la zona para buscarla. Como no lograron encontrarla, dieron aviso a la policía.

A partir de ese momento se desplegó un operativo en el sector comprendido entre el balneario 1 de Punta Mogotes y Waikiki. Durante la noche, los efectivos observaron fuego dentro de un tambor y sorprendieron a dos hombres que intentaron alejarse ante la presencia policial. Según trascendió, ambos tenían manchas de sangre en sus prendas y lesiones compatibles con rasguños.

Dentro del recipiente en llamas encontraron ropa que coincidiría con la que vestía Antonich la última vez que fue vista con vida. A pocos metros, en un área de servicios del balneario, hallaron el cuerpo de la joven, que estaba atado de pies y manos.

El crimen se dio en el balneario Punta Cantera, lindero de Punta Mogotes Mauro V. Rizzi

Los dos sospechosos, de 26 y 27 años, se desempeñarían como serenos o cuidadores del balneario Punta Cantera, ubicado junto al complejo Punta Mogotes. Ambos quedaron imputados por femicidio y a disposición del fiscal Carlos Russo.

Como parte de la investigación, la fiscalía ordenó tomar declaración a familiares y allegados de la víctima y relevar las cámaras de seguridad de la zona. También busca determinar quién publicó la oferta laboral con la que fue engañada y quién mantuvo contacto con ella antes del encuentro.

El crimen de Antonich fue el segundo homicidio registrado en Mar del Plata en menos de 24 horas. El sábado, un comerciante fue baleado durante un presunto robo en una ferretería de avenida Libertad al 7700.