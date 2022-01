Río Negro: Ejecutó de ocho balazos a su vecino acusado de abuso y lo condenan a dos meses de prisión domiciliaria

Un hombre de 31 años fue condenado a dos meses de prisión domiciliaria tras ejecutar de ocho balazos en la cabeza a su vecino, de 52, sobre quien pesaban en su contra numerosas denuncias por hechos de abuso sexual. El homicidio ocurrió el domingo en la localidad rionegrina de Plottier en el contexto de una revuelta barrial en la toma Evita.

El fallo judicial se conoció en las últimas horas, tras una audiencia en la que la fiscal de Homicidios María Eugenia Titanti solicitó que Julio Damián Martínez cumpla 60 días de arresto en su casa. Según la fiscalía, se comprobó que fue autor material de un “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”, detalló el diario Río Negro. Lo curioso fue que la defensa de la víctima, Julio Enrique Maidana, no se opuso y el juez Gustavo Ravizzoli confirmó la medida.

El crimen

Todo empezó cuando el domingo pasado Maidana habría intentado abusar de una adolescente de 17 años, a la que interceptó cuando iba a hacer unas compras. La adolescente escapó corriendo, le contó a sus familiares y una hermana suya fue hasta la casa del atacante, que tenía en su poder una cuchilla y una tumbera con la que golpeó a la mujer y le produjo un corte en su rostro.

Alrededor de las 23, vecinos se acercaron a la casa de Maidana y se armó una revuelta barrial. La Policía intervino porque unas 20 personas querían incendiar la vivienda del acusado de querer abusar de la menor de edad. El enojo radicaba en que lo habían denunciado en reiteradas ocasiones y la Justicia nunca actuó.

El hombre de 52 años se escapó, un efectivo policial lo persiguió y le disparó a sus piernas sin herirlo luego de darle la voz de alto. En ese momento, ambos perdieron sus armas de fuego, Maidana, la tumbera que llevaba, y el uniformado, la reglamentaria. Allí apareció Martínez con una pistola calibre 9 milímetros y sin mediar palabras le disparo ocho veces desde una distancia máxima de dos metros. El último balazo fue con la víctima en el suelo sin vida.

Julio Martínez le disparo ocho veces en la cabeza a Julio Maidana desde una distancia máxima de dos metros

La autopsia al cuerpo de Maidana reveló que el cráneo tenía ocho orificios de entrada y otros tantos de salida. Testigos señalaron al sitio web Río Negro que el agresor, que fue detenido inmediatamente, estaba “ido”.

Maidana y Martínez vivían en casas linderas en la toma Evita de la localidad del departamento Confluencia. En 2018 habían tenido un enfrentamiento en el que el primero le dio dos disparos de arma de fuego en las piernas al segundo. Incluso, se denunciaron mutuamente en varias oportunidades.

El fallo judicial

La condena de dos meses de prisión domiciliaria para Martínez, trascendió en la provincia, se debería a que el Ministerio Público Fiscal actuó condicionado por la inacción ante las innumerables denuncias por presuntos abusos sexuales contra Maidana. Cuando el domingo la fiscal Titani se apersonó en la zona del hecho, fue insultada por los vecinos.

Julio Martínez le disparó ocho veces en lacabeza a Julio Maidana Yamil Regules

El defensor público Pablo Marazo argumentó que Martínez actuó en defensa del policía, que quedó desarmado tras enfrentarse a Maidana en su huida. Titani, en tanto, sostuvo que fue una “venganza” y no una “defensa” y explicó por qué el atacante recibió el beneficio de cursar la pena en su domicilio: “Esta medida es para transmitir un mensaje: no podemos permitir que estos conflictos se resuelvan con más violencia. No podemos permitir que la respuesta sea la que se dio en este caso”.

El juez Ravizzoli confirmó lo informado por la fiscal: “Esta audiencia pretende ser un proceso pacificador y no multiplicador de conflicto”.

El homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, según el Código Penal, por lo que Martínez fue beneficiado con el fallo.