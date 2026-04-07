Harán un nuevo jury contra Orlando Stemphelet, el juez de Ejecución penal bonaerense que mandó a allanar el prostíbulo que acababa de visitar

“¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste”, le advirtió a la trabajadora sexual con la que acababa de estar en una situación íntima. Acto seguido, Onildo Osvaldo Stemphelet tomó su teléfono y llamó al jefe del Comando de Patrullas. El comisario inspector que lo atendió sabía que estaba hablando con el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca. “Mándeme un móvil; tengo que denunciar un robo”, le dijo. Lo que no aclaró era que el lugar del hecho era un “privado” ni que, teóricamente, le habían sacado 3000 pesos y las tarjetas de crédito de un bolsillo de la ropa que, hasta un rato antes, no llevaba puesta.

Por ese episodio ocurrido en mayo de 2019, Stemphelet fue suspendido y, cuatro años después, restituido en su cargo de titular del Juzgado de Ejecución N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca al ser absuelto en el jury de enjuiciamiento al que fue sometido.

Pero las cosas no quedaron allí: ante esa resolución, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, presentó un recurso contra ese fallo absolutorio. Y en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia provincial aceptó la presentación del jefe de los fiscales bonaerense y, por mayoría, revocó la sentencia que había beneficiado a Stemphelet y ordenó que sea sometido a un nuevo juicio político.

El escandaloso origen de la causa se sitúa en el 15 de mayo de 2019. Ese día, Stemphelet mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero con una mujer en un departamento situado en Rivadavia 2280, Bahía Blanca. Una hora más tarde, el magistrado volvió al “privado”. Encaró a la dama con la que había estado en situación de discreta intimidad, le mostró su credencial del Poder Judicial y le dijo: “¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste”.

Ya en la calle, Stemphelet llamó al comisario inspector a cargo del Comando de Patrullas local y le pidió que interviniera formalmente ante el supuesto robo.

Ante el pedido del magistrado, el jefe policial no mandó un móvil: para quedar bien con él, el comisario inspector envió cinco vehículos que fueron desviados de las zonas de patrullajes que debían custodiar para responder al llamado del juez indignado porque la mujer con la que había mantenido un encuentro sexual supuestamente le había robado $3000 y su billetera con las tarjetas.