Estafa a Aerolíneas Argentinas: el fiscal Guillermo Marijuan pidió indagar a 53 personas

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que 53 personas que compraron millas de Aerolíneas Argentinas a precios irrisorios a partir de una vulnerabilidad en el sitio web de la compañía sean citadas a prestar declaración indagatoria.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo la presentación ante el juez federal Sebastián Casanello, que interviene en la causa donde ya está procesado con prisión preventiva por el delito de fraude informático Juan Ignacio Veltri, un programador que hackeó el sistema de fidelización de la aerolínea, lo que le permitió comprar a precios ínfimos millones de millas de vuelo que les posibilitaron a él y a más de un centenar de “clientes” y amigos viajar por todo el mundo. También le trabaron un embargo de 910 millones de pesos.

Ahora, Mairjuan pidió indagar a otras personas que también compraron millas a partir de la falla en el sistema, información que reveló Clarín.

El juez Casanello, antes de decidir si hace lugar a lo solicitado por el fiscal, le pidió información a Aerolíneas Argentinas para conocer si esas 53 personas que compraron millas viajaron y para dimensionar el monto del fraude, si es que lo hubo.

Una de las hipótesis es que Veltri le dio información sobre la vulneración del sistema a un grupo de conocidos, dijeron fuentes judiciales. En otros casos, como se estableció en la investigación, vendió los pasajes que compró con las millas ultrabaratas.

El caso

“Veltri era el titular de una cuenta del programa Aerolíneas Plus y adquirió, desde diciembre de 2023 hasta inicios de 2025, 16.595.000 millas, cantidad que excede cualquier parámetro de utilización normal. Y lo hizo en más de 165 transacciones diferentes y abonando un total de $205.680 −impuestos incluidos−, suma claramente inferior a los precios establecidos por la compañía. De esta manera, Veltri defraudó a Aerolíneas Argentinas por un monto equivalente a 493.800 dólares“, sostuvo el magistrado en el auto de procesamiento del principal acusado.

El desarrollador informático viajó por el mundo. Visitó Uruguay, México, Brasil, Estados Unidos y España, entre otros destinos. También viajó a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Pero no solo compró millas a precios irrisorios para viajar él. También emitió tickets a nombre de otras personas. En algunos casos regaló los pasajes y en los otros vendió a diferentes valores.

“Con esa cantidad de millas Veltri hizo 201 reservas y emitió 419 tickets para 176 pasajeros distintos, además de haber canjeado múltiples pasajes a su nombre. Entre los destinos registrados se destacan algunos vuelos internacionales de alto valor económico, tales como Madrid, Roma, Miami, Cancún, entre otros. Estos datos reflejan que Veltri fue, además de autor, el principal beneficiado del esquema fraudulento descubierto “, afirmó Casanello al procesar al imputado.

Juan Ignacio Veltri, el progamador que compró millas de Aerolíneas Argentinas a precios irrisorios

Luego de entrevistarse de manera virtual con la persona que había mandado el mail, las autoridades de la empresa se presentaron ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), conducida por el fiscal general Horacio Azzolin.

El representante del Ministerio Público, tras reunir una serie de pruebas, presentó una denuncia por la posible “comisión de una maniobra defraudatoria vinculada con el programa de fidelización Aerolíneas Plus de Aerolíneas Argentinas”, según se desprende del expediente judicial.

La investigación fue delegada en el fiscal federal Marijuan con la intervención del juez Casanello.

" Se comprobó en el caso que Veltri poseía los conocimientos técnicos necesarios no solo para hallar la vulnerabilidad en la página web de Aerolíneas Argentinas, sino también para manipularla . Quedó documentado en el legajo que en sus diversas redes −e incluso en su página web− se presentaba como especialista en programación y desarrollo de software. Sus comprobadas aptitudes técnicas adquieren especial relevancia en el caso por las características propias de la maniobra", explicó Casanello.

El sospechoso fue detenido por la Policía Federal Argentina

A principios del mes pasado, Veltri fue detenido en su casa de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, por detectives del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción, dependiente de la Superintendencia de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). Se negó a declarar cuando fue indagado.

“El análisis de la situación económica del imputado permite advertir una marcada desproporción entre su capacidad económica formal y el volumen de operaciones detectadas. En efecto, del informe comercial agregado a la causa surge que Veltri no registra actividad tributaria formal: no está inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como monotributista, autónomo ni empleado en relación de dependencia. Asimismo, se lo ubica dentro de un nivel socioeconómico D1 y registra antecedentes de endeudamiento con entidades financieras . La magnitud del volumen de millas adquirido y utilizado resulta ostensiblemente incompatible con los ingresos formalmente registrados”, dijo el magistrado.

Riesgo procesal

Una semana después de su detención, el sospechoso fue beneficiado con el arresto domiciliario. Pero poco después el juez Casanello revocó el beneficio al comprobar que el imputado se había contactado con dos testigos y había intentado incidir en la declaración que debían hacer ante las autoridades judiciales.

En el expediente se acreditó que Veltri tuvo un ánimo de lucro. “No solo obtuvo una ganancia derivada de la propia defraudación, sino que, además, generó un negocio: vendió pasajes con las millas obtenidas, prácticamente sin costo”, se afirmó en el procesamiento.

Juan Ignacio Veltri en uno de sus viajes por el mundo

Antes de que el juez definiera la situación procesal del sospechoso declararon varios testigos que habían recibido o le habían comprado pasajes a Veltri.

Por ejemplo, una joven sostuvo que había conocido al imputado en Madrid y que Veltri le dijo que tenía muchas millas por sus viajes, que las canjeaba por tickets y que si algún día ella necesitaba él podía conseguirle “pasajes más baratos”.

La testigo le hizo varias compras: afirmó que pagó pasajes a 250, 300 y 600 euros.

Otra joven declaró que Veltri le había regalado cuatro pasajes: un tramo ida y vuelta a Cancún y otro ida y vuelta a Miami. Los tickets a los Estados Unidos fueron cancelados por la compañía tras detectar la estafa. Ella, “contra la voluntad del imputado”, le había transferido 300.000 pesos por los “obsequios” y tras la cancelación el dinero le fue devuelto.

“En conclusión, los distintos elementos valorados hasta aquí prueban, con el grado de sospecha propio de esta etapa del proceso, que Veltri, aprovechando sus conocimientos técnicos, manipuló el sistema informático de Aerolíneas Plus y adquirió millas a un precio irrisorio. Con ellas adquirió pasajes para sí y para terceros, en muchos casos, obteniendo una ganancia adicional”, afirmó Casanello al fundamentar el procesamiento con prisión preventiva del sospechoso.