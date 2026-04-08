“Actué en defensa propia, pensé que me iban a matar”, dijo la policía que baleó a un chofer y a sus compañeros de viaje

“Actué en defensa propia, pensé que me iban a matar”. Ese fue el argumento que dio la mujer policía detenida con prisión preventiva por haber herido a balazos a un chofer de aplicación y a sus tres compañeros de viaje hace una semana en el barrio porteño de Almagro.

Se trata de una cabo 1° de la Policía Federal Argentina (PFA), de 44 años y madre de tres hijos. Hasta su detención cumplía funciones en la División Custodias Estratégicas de la citada fuerza de seguridad.

Ayer, tras un pedido de la auxiliar fiscal Catalina Neme, de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña Julia Correa dispuso su prisión preventiva por tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.

El hecho sucedió el jueves de la semana pasada a las 8 en Maza y Venezuela. La mujer policía y otros tres pasajeros viajaban en un Chevrolet Corsa Wagon que cumplía servicio para la aplicación Didi y era conducido por un chofer de 50 años, según explicaron fuentes judiciales.

Si bien en un primer momento se dijo que la mujer policía se había subido al auto con el viaje ya empezado porque los otros tres pasajeros se habían contactado con el chofer en Moreno, en la zona oeste del conurbano, en la investigación se determinó que el trayecto se había iniciado a escasos metros de la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento.

La mujer policía, que iba vestida de civil y se dirigía a la zona de Once a tomar servicio, había subido una formación del tren Sarmiento en la estación Castelar a las 6.20. Pero el servicio esa mañana era limitado y solo llegaba hasta Liniers.

Para ir a Once debía continuar el viaje en colectivo. En la fila había tres personas que habían decidido contratar un auto por la app de Didi. Como iban hacia la misma zona, la suboficial de la Federal se sumó al grupo. El viaje comenzó a las 7.30 en Montiel 13.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación, cuando fue indagada, la mujer policía recordó que se sentó detrás del conductor. A su lado se acomodó la otra pasajera. Además del chofer, en el auto viajaban otros dos hombres.

La mujer policía que hirió a sus compañeros de viaje y a un chofer quedó detenida con prisión preventiva Fabián Marelli

La uniformada, según su relato, comenzó a asustarse por situaciones que ocurrían en el viaje, como que el GPS del teléfono del chofer dejó de funcionar y que el pasajero que iba sentado en el asiento delantero sacaba selfies con su móvil.

Poco después, el conductor del auto de aplicación reveló que no sabía cómo llegar a Once. Uno de los pasajeros habría dicho que le indicaría cómo ir.

En ese momento, la mujer policía encendió la ubicación de su teléfono celular y le envió una serie de mensajes a su hermana. Declaró que sentía que había cierta complicidad entre los pasajeros. Estaba preocupada y asustada, e intuyó que había sido “entregada”.

En su declaración aseguró que la empujaron, la apretaron y le sacaron el teléfono celular. También afirmó que uno de los pasajeros intentó sacar algo de un bolso y que ella creyó que la iban a lastimar. Solo pensaba en sus tres hijos y disparó tres veces, explicó.

“Sentí que me iban a matar”, afirmó la mujer policía, y agregó que no quiso lastimar a nadie, que actuó en defensa propia

Repitió que solo recordaba haber efectuado tres disparos y que como había quedado muy aturdida, en shock, salió corriendo.

Según fuentes policiales, el chofer, un hombre de 50 años, resultó herido en la espalda y en la zona del tórax; su vida corrió riesgo. El pasajero que viajaba en el asiento delantero, del lado del acompañante, fue alcanzado por un proyectil en el lado izquierdo del tórax.

También resultaron heridos los dos pasajeros que viajaban junto con la policía en el asiento trasero: una mujer de 30 años, que resultó con heridas en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen, y un hombre de 50 que fue alcanzado por un proyectil en la pierna izquierda.

Si bien la mujer policía dijo haber disparado su arma reglamentaria en tres oportunidades, los investigadores del caso tienen acreditado que tiró al menos cinco balazos.

Como se dijo, la uniformada quedó detenida con prisión preventiva imputada de homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.