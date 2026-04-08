Fue confirmado que fanáticos de masacres alentaron al tirador de 15 años

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, encabezaron ayer una conferencia de prensa en la que señalaron que el tirador de 15 años, identificado como Gino C. y que provocó la muerte de un joven dos años menor y dejó otros dos heridos de bala en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, no actuó solo y que se encontraba vinculado con la True Crime Community (TCC), una red digital trasnacional de adoradores de perpetradores de masacres, especialmente, en colegios.

Además, las autoridades explicaron que en la Argentina hay otros 15 casos de parecidas características y otros cuatro con preocupantes similitudes con los hechos que derivaron en la balacera en San Cristóbal. También se vinculó a los detenidos por el mortal tiroteo -el homicida de 15 años, inimputable por su edad y el presunto encubridor de 16, al alcance de la ley penal, con el movimiento “incel”, como se denomina a los “ “célibes involuntarios, jóvenes heterosexuales que odian a las mujeres y a los varones que obtienen relaciones sentimentales felices”, según detallaron los funcionarios que brindaron el informa a la prensa.

Esos datos se desprenden de un reporte reservado de los investigadores y las fuerzas especiales que había anticipado LA NACIÓN un día atrás.

“Estamos frente a la presencia de subculturas digitales en las que muchas veces integran jóvenes o niños, comunidades virtuales que se centran en el estudio y la fascinación por los asesinatos y los tiroteos masivos. Jóvenes con pautas de conductas nihilistas y misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y a ejecutar actos de violencia. Con este caso tenemos un indicio en nuestro país, pero es un fenómeno global por definición”, señaló Monteoliva, que junto a Pullaro estuvo acompañada por el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle; el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; y el comisario inspector Guillermo Díaz, jefe de la DUIA.

“En los últimos dos años, con la Policía Federal y la colaboración del FBI hemos registrado 15 casos, y cuatro más están en análisis, que hacen referencia a la presencia de este tipo de culturas violencias con integrantes en el país de esos grupos transnacionales. Tenemos la obligación de poner la evidencia sobre la mesa y a partir de eso, la definición de respuestas”, agregó la funcionaria nacional.

El gobernador Pullaro, por su parte, expresó que el caso del joven que a las 7.12 del pasado lunes 30 de marzo abrió fuego a mansalva con una escopeta calibre 12/70 “no fue un brote psicótico ni un caso de bullying” como se había estipulado en principio y que los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación llevaron adelante una profunda investigación con la PDI [Policía de Investigaciones de Santa Fe] y la DUIA [Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA] en la que “se pudo avanzar muy velozmente” en el sórdido trasfondo del mortal tiroteo en la escuela de San Cristóbal.

El mandatario provincial señaló que fue clave para ese avance el descubrimiento de lo que contenían teléfonos y computadoras del autor de los disparos y del adolescente de 16 años detenido en los últimos días como supuestos colaborador del homicida, el estudiante de 15 que fue declarado inimputable, pero que permanece bajo tutela judicial y alojado en un centro de menores en conflicto con la ley penal.

“La información extraída de elementos digitales nos dio un panorama más claro de lo que está sucediendo en esa localidad [por San Cristóbal]. Este adolescente participaba de una red internacional, de una subcultura digital que se denomina TCC y que desde ese lugar parten de la veneración de delitos violentos y, en algunos casos, llegan a la imitación de este tipo de delitos. Eso nos ubica en otro lugar y ubica la investigación en otro lugar. No tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, una escuela, una provincia o un país: esto tiene que ver con la pertenencia a una subcultura internacional que encuentra ámbitos de socialización a través de estas comunidades digitales”, añadió Pullaro.

En tanto, el comisario inspector Díaz reveló que la investigación sobre los grupos locales de la TCC les había permitido establecer “la vinculación del tirador con otro menor”. Una vez que establecieron quién era ese usuario y le pusieron nombre y apellido, obtuvieron una dirección y aconsejaron montar una vigilancia discreta, pero activa, que tuvo su fruto con la detención del adolescente cuando estaba con sus padres.

En los allanamientos posteriores, agregó el jefe de la DUIA, se secuestró, además de dispositivos electrónicos, “simbología temática” de los contenidos de interés de los usuarios activos de TCC. Según trascendió por medio de periodistas locales, que varios alumnos habían dado cuenta de un culto a Bowling for Columbine, la película del director Michael Moore que narra la historia y la masacre escolar perpetrada en dicha localidad estadounidense por Eric Harris y Dylan Klebold, una referencia tomada por los miembros de la True Crime Community (TCC).

“El principio de esta comunidad se origina a fines del año de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, donde dos tiradores activos matan otros 12 menores estudiantes y 2 profesores, para luego suicidarse. A raíz de ese ataque que sucede, empiezan a fascinarse la comunidad distrital, sobre todo menores”, remarcó Díaz.

Y amplió: “De ahí, nuestra preocupación hacia lo que es esta franja de menores. La segunda faceta que ellos cumplen, y sobre la cual nosotros tenemos que estar preparados, es que empiezan a compartir este material, empiezan a glorificar a través de diferentes plataformas digitales, como pueden ser foros o páginas de Internet. Posteriormente, en una tercera etapa, pasan a grupos cerrados, como pueden ser Discord o Telegram. Dentro de esa de esas plataformas empiezan no solamente a compartir material, sino imitarlos, por lo que la principal preocupación pasa a ser la emulación, hasta llegar a una cuarta etapa donde es la más preocupante: planificar ataques”.

Por último, Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe, contó cuál es la situación judicial del autor material del tiroteo en la escuela de San Cristóbal, dado que la nueva ley de baja de edad de imputabilidad a 14 años aprobada por el Congreso de la Nación aún no entró en vigencia. “No resulta punible por su edad, lo que si tenemos en Santa Fe es una medida cautelar de protección que la puede disponer el juez y que en todo eso se estuvo trabajando en conjunto con la Secretaría de Niñez y con los Ministerios, por lo que se hizo una presentación de la que no se pueden brindar más detalles y que quedó a consideración del juez“.