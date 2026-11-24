La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, imputó a dos venezolanos por maltrato y crueldad animal e infracción a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, luego de haber rescatado a 36 animales en malas condiciones de salud que, se presume, iban a ser sacrificados en un ritual en el barrio de Boedo.

Los dos imputados fueron detenidos en flagrancia por indicación del fiscal Michienzi cuando descargaban cajas con animales vivos de un Volkswagen Gol Trend blanco frente a un inmueble ubicado en la intersección de Virrey Liniers y Carlos Calvo, en el marco de un caso por infracción a la Ley N° 14.346 (Maltrato y Crueldad Animal), a la Ley N° 22.421 (Conservación de la Fauna Silvestre) y a la Resolución N° 109 (respecto de las codornices y gallinas de Guinea).

Rescataron animales que iban a ser sacrificados en un ritual umbanda

La investigación tuvo su inicio tras una denuncia que daba cuenta de la posible realización de un ritual umbanda con sacrificio de animales en una casa ubicada en la intersección de Virrey Liniers y Carlos Calvo, en el barrio porteño de Boedo.

Ante esto, el fiscal Michienzi ordenó tareas de investigación a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, que realizó una vigilancia discreta del lugar. Así, observaron la llegada del VW Gol Trend a un domicilio del que salió uno de los ahora imputados: recibió al conductor y ambos comenzaron a bajar cajas del vehículo. En ese momento, intervinieron los policías.

Gallinas de Guinea rescatadas en Boedo Prensa Policía de la Ciudad

Al requisar el auto y las cajas, los oficiales hallaron 36 animales vivos confinados en condiciones de extremo hacinamiento, en cajas muy pequeñas que les impedían moverse. Se trataba de una tortuga campanita, 17 gallinas, dos gallos, siete palomas, seis codornices, un pato criollo y dos gallinas de Guinea, que estaban atadas con cinta plástica.

La tortuga campanita que iba a ser sacrificada en un ritual umbanda Prensa Policía de la Ciudad

Los veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA examinaron a los ejemplares y constataron cuadros generalizados de deterioro físico, malnutrición y maltrato.

Uno de los venezolanos detenidos es farmacéutico y tiene domicilio en Avellaneda, mientras que el otro reside en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.

Los dos venezolanos detenidos Prensa Policía de la Ciudad

En ese contexto, el fiscal ordenó el secuestro del VW Gol Trend utilizado para el traslado y de los dos teléfonos celulares de los imputados, y dispuso la derivación inmediata de la totalidad de los animales a la sede de la ONG Alerta Galgo, donde quedaron a resguardo para su recuperación y asistencia veterinaria.