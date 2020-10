Ezequiel C. en el operativo DetectAR Fuente: Archivo

Ariel Festa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 19:00

Tras el fallecimiento de uno de los delincuentes y la detención de otros integrantes de la banda que llevó adelante el asalto al panadero Gerardo Caivano, cuya resistencia dio origen a un tiroteo en el que aquel maleante murió, alcanzado por varios impactos de bala, los amigos del joven abatido lo despidieron a través de las redes sociales. Algunos de esos posteos mostraron a "Curly", el delincuente fallecido, posando con una pistola en cada mano. En otra aparece Ezequiel C, el asaltante de 17 años al que detuvieron los vecinos del comerciante luego de darle una paliza. Y se lo ve ataviado con el equipamiento completo de los miembros del Plan DetectAR, operativo del cual participó como voluntario para realizar el rastreo epidemiológico por el coronavirus en La Matanza.

Ante la consulta de LA NACION, el municipio explicó oficialmente que aquel programa destinado a buscar posibles contagiados de Covid era de carácter "voluntario" y que quien quisiera se podía inscribir. Otras fuentes con participación diaria en la política comunal dijo que Ezequiel C y eventualmente alguno de sus amigos habían sido "reclutados" por el responsable del DetectAR en la villa San Petersburgo, de donde son la mayoría de los miembros de la banda.

Anoche fue detenido el presunto chofer del auto en el que huyeron dos de los asaltantes, que aún no fueron atrapados. "Patacón", de 24 años, fue aprehendido en efectivos de la comisaría 3a. de Rafael Castillo en una vivienda del Barrio 17 de Marzo, en Isidro Casanova. Mañana será indagado por el fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de La Matanza.

Caivano, de 36 años fue sorprendido por delincuentes que intentaron robarle la camioneta, cuando abordaba junto a su hijo la misma. El hecho sucedió en Rafael Castillo, La Matanza. Según palabras del panadero, al descender de la camioneta se produjo un forcejeo entre el comerciante y el delincuente que concluyó en la quita del arma al delincuente y en consecuencia una balacera que terminó con la muerte de Nahuel Leiva, de 17 años, y la detención de Ezequiel C.

Se cree que el panadero disparó con una pistola calibre 9 mm que no fue hallada en la escena del hecho, por lo que se presume que uno de los dos ladrones que escaparon podría habérsela llevado. En el lugar donde se produjo la muerte de Leiva, junto a la camioneta Volkswagen Amarok de Caivano, quedaron un arma de utilería y un revólver calibre.32 con la numeración limada.

A pocas horas del hecho, la esposa del panadero informó a los medios de comunicación que estaban recibiendo amenazas por parte de los amigos del delincuente a través de las redes sociales.

Tras la muerte de Leiva, un usuario identificado como Emiliano Ezequiel, realizó una serie de posteos en Facebook dedicados a sus amigos, el fallecido y el detenido. En uno puso: "Todavía no caigo. Si hace un par de horas estábamos juntos y me estabas diciendo que hoy se pincha. Y ahora me tengo que enterar de esto. Vos, hermano, que siempre venías con tu mirada de pillo, de bajo, tu visera. Siempre te voy a llevar presente, nos estaremos viendo pibe chorro. Dale fuerza a tu familia".

El mismo autor publicó en Instagram una foto en la que se lo ve a Leiva portando dos armas, una en cada mano, y le escribió: "Te recordaremos por la imagen que dejaste, pibe chorro y un amigo impresionante".

En otro posteo, el tal Emiliano Ezequiel subió una foto en la que está junto a Ezequiel G., vestidos con el equipamiento operativo del plan DetectAR, del cual participaron como voluntarios durante el mes de junio en La Matanza. El pasado 23 de abril, el intendente Fernando Espinoza creó por decreto la "Red Solidaria de Voluntariado contra el Coronavirus de la Municipalidad de La Matanza".

El comunicado oficial del municipio informó, en esa ocasión, que esta red de voluntarios había sido creada con el objetivo principal de brindar asistencia solidaria a través de distintas entidades, y que estaba abierta a aquellos vecinos que quisieran sumarse para formar parte de la iniciativa. El pasado 9 de mayo, a través de sus redes sociales, Espinoza anunció la red de voluntariado solidario Covid-19. En el mensaje, el jefe comunal invitó a participar "a todas las fuerzas vivas de la sociedad".

Al ser consultados por LA NACION, desde la Secretaría de Salud de La Matanza informaron que durante los operativos del DetectAR las personas encargadas de realizar los hisopados son personal médico, profesionales calificados. Y con respecto al voluntariado dejaron en claro que está "abierto libremente y sin condiciones" para quien desee participar del programa.

En la imagen publicada por el amigo de Ezequiel C., se lo puede observar al delincuente detenido con la vestimenta e instrumentos que indica el protocolo DetectAR. Debajo del camisolín celeste, Ezequiel C. lleva puesta una remera en la que se lee la leyenda "Fernando Espinoza"; las otras dos personas que lo acompañan en la foto están vestidas igual que él y llevan cuadernos en sus manos.

Ezequiel C. se negó a declarar ante el fiscal Spatafora y actualmente está detenido en un instituto de menores, a la espera de la resolución de su situación procesal.

Conforme a los criterios de Más información