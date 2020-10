Jóvenes voluntarios de San Petersburgo, en La Matanza, durante una jornada de rastreo epidemiológico en La Matanza Fuente: Archivo

Luego de que LA NACION publicara, en su edición del martes 6, que el precoz delincuente detenido por vecinos durante el asalto a un panadero, que al resistirse mató a un ladrón en Rafael Castillo, había participado como voluntario del programa de rastreo epidemiológico DetectAR en La Matanza, el municipio informó oficialmente que ninguno de los jóvenes que aparecía en la foto que ilustraba el artículo es el asaltante ni tiene relación alguna con esa banda, aunque sí son todos jóvenes que viven en la villa San Petersburgo y sus inmediaciones.

En un comunicado oficial, se informó que el municipio "activó una averiguación interna para determinar la veracidad de los datos que el medio obtuvo de las redes sociales y, en caso necesario, hacer las aclaraciones y tomar las medidas correspondientes", y que esa pesquisa arrojó que "las personas que LA NACION menciona como protagonistas de la foto publicada en redes sociales que sirve de fuente y origen de la información, no se corresponden con los nombres de quienes aparecen realmente en la imagen".

En la publicación solo se indicó que, uno de ellos sería Ezequiel C. (tercer nombre y primer apellido del adolescente de 17 años detenido el día del robo al panadero) y no se hizo ninguna referencia a los otros dos que aparecen junto con él en la imagen.

En el comunicado del municipio de La Matanza se dan a conocer los nombres de esos tres jóvenes. LA NACION no los reproduce, precisamente, para no vincularlos de ninguna manera con el episodio ocurrido el sábado pasado en Rafael Castillo.

Luego, la información oficial del gobierno local precisa: "Con respecto de La Red de Voluntariado de La Matanza, se aclara de que trata de un programa en el que participan cientos de organizaciones civiles, a las que se suman miles de jóvenes" y que "una de las actividades que realizan es la de acompañar a los profesionales médicos que hacen los tests y la recolección de datos de posibles casos positivos de Covid-19 en los Operativos DetectAR".

Pero, en respuesta a lo publicado en este medio el martes, en cuanto a que Ezequiel C y, eventualmente, alguno de sus amigos habían sido "reclutados" por el responsable del DetectAR en la villa San Petersburgo -tal como lo confiaron fuentes de la propia comuna- el comunicado sentenció: "El Municipio quiere dejar muy claro, de forma enfática, que no existe ningún sistema de reclutamiento de voluntarios, ni personal municipal que se dedique a tareas de reclutamiento de voluntarios". Aquel "responsable" citado en la nota sería, concretamente, un "puntero" oficioso y no un funcionario oficial.

El municipio aclaró que, según sus averiguaciones posteriores a la publicación de la nota -para la cual LA NACION buscó la palabra oficial del gobierno local desde el domingo hasta el martes al mediodía en específica referencia a la relación del detenido por el robo del panadero con el operativo rastreo epidemiológico por el coronavirus-, uno de los jóvenes de la foto es "hijo de una vecina que trabaja en uno de los comedores comunitarios que funcionan en San Petersburgo" y que él "participó como voluntario del Operativo DetectAR realizado en su barrio, a través de la organización comunitaria que dirige el comedor".

También dijeron que "los tres jóvenes que aparecen en la foto suministraron sus datos y la información correspondiente para la averiguación del municipio" y que estaban "muy preocupados y atemorizados por haber sido vinculados a un hecho delictivo a través de una nota publicada en uno de los medios de mayor circulación nacional".

