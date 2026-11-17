En apenas 30 segundos, un grupo de alrededor de diez jóvenes robó una sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s en el centro de Quilmes, bajo la modalidad conocida como robo piraña y a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad del local, ubicado en la calle Colón al 200, registraron el violento episodio, que ocurrió el último viernes por la tarde. De repente, cerca de diez jóvenes irrumpieron en el comercio y sorprendieron a los empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

Diez jóvenes y un violento robo piraña a una heladería en tan solo 30 segundos

Los delincuentes comenzaron a llevarse parte de la mercadería exhibida en el mostrador junto a las cajas, donde suelen ofrecerse chocolates y alfajores. Mientras algunos sustraían los productos, otros se dirigieron hacia dos mujeres que estaban en el local como clientas y les robaron sus teléfonos celulares y una cartera. También se llevaron el dinero de la caja registradora.

Según consignó el medio local Perspectiva Sur, la causa quedó en manos de la comisaría 1.ª de Quilmes, cuyos efectivos todavía trabajaban para identificar a los sospechosos mediante el análisis de las grabaciones de seguridad y las declaraciones de las víctimas.

Robo piraña en los colectivos

Días atrás, la Justicia logró avanzar en la desarticulación de una banda que protagonizaba robos piraña en colectivos de línea. La investigación avanzó gracias a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en las unidades de transporte público.

Todo comenzó con un hecho en particular, con una unidad que circulaba por la zona de Plaza Italia. En cuestión de segundos, dos pasajeras fueron atacadas por delincuentes que les sustrajeron los teléfonos celulares y escaparon rápidamente del vehículo. El hecho quedó registrado por los cuatro dispositivos de video instalados dentro del colectivo, que captaron diferentes perspectivas del asalto.

A partir de esas imágenes, se puso en marcha el protocolo de análisis del Centro de Gestión y Monitoreo de la Movilidad (CGM) porteño, ubicado en Parque Patricios, lo que permitió reconocer los rostros de los presuntos responsables y determinar cómo habían escapado.