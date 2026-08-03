Sacó un cuchillo carnicero en plena calle, atacó a un hombre y desafió a la policía: fue condenado a un mes de prisión

La esquina de Santiago del Estero y Pavón, en el barrio de Constitución, se convirtió en escenario de un episodio violento que terminó con una condena de prisión efectiva contra un hombre que intentó agredir con un cuchillo a dos personas.

El hecho ocurrió el 21 de julio en esa esquina de Constitución, donde el ahora condenado, armado con un cuchillo tipo carnicero, atacó a otro hombre en plena vía pública, lo que generó alarma entre los transeúntes. La agresión fue tan repentina como peligrosa: el imputado blandía el arma de manera violenta y, después de herir a la víctima, se enfrentó con efectivos de la Policía de la Ciudad que habían acudido al lugar tras recibir un alerta.

Lejos de acatar la orden de alto, el atacante intentó agredir a uno de los uniformados, lo que derivó en un forcejeo que puso en riesgo la integridad de todos los involucrados.

Apuñaló a un hombre y luego quiso agredir a policías

El acusado fue reducido y detenido en el acto. En su poder se secuestró el cuchillo, mientras los testigos relataban la tensión vivida en esos minutos que quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona.

La situación se agravó aún más cuando se constató que el imputado tenía antecedentes penales por robo y lesiones, lo que llevó al auxiliar fiscal Mariano Petroselli, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a solicitar su prisión preventiva.

El pedido fue concedido por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, a cargo de Juan Manuel Neumann, quien entendió que la peligrosidad del acusado y sus antecedentes justificaban la medida.

El proceso judicial avanzó con rapidez. Se acordó un juicio abreviado en el que se definió una pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, homologada por el magistrado interviniente.

La resolución cerró un caso que, aunque breve en su desarrollo y en su condena, expuso el riesgo de un ataque con arma blanca en plena calle y la resistencia violenta a la autoridad.