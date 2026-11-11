Salió a pasear, lo mordió el perro de un vecino, volvió a buscar un cuchillo y apuñaló por la espalda al dueño de la mascota

Una discusión entre vecinos por la mordedura de un perro terminó con un hombre de 25 años apuñalado y uno de 18 detenido, acusado de tentativa de homicidio. El episodio ocurrió en la localidad de Arturo Seguí, partido de La Plata, cuando el joven que había sido atacado por el animal regresó a su casa, tomó un cuchillo de carnicero y fue a enfrentar al dueño de la mascota.

Sucedió la tarde del sábado en la calle 159, entre 414 bis y 415. Según la reconstrucción inicial, el joven caminaba por la vereda frente a la vivienda de su vecino cuando el perro salió del inmueble y lo mordió en una pierna. La víctima del ataque gritó de dolor y se dirigió hacia su casa, ubicada a pocos metros del lugar.

Pero en lugar de limitarse a reclamarle al propietario por lo sucedido, ingresó en su vivienda, fue hasta la cocina y tomó un cuchillo de carnicero con una hoja de aproximadamente 20 centímetros. Después regresó a la calle para enfrentar al dueño del perro, también vecino suyo.

El reclamo derivó en una fuerte discusión que, de acuerdo con las primeras versiones, escaló hasta convertirse en una pelea física. En medio del enfrentamiento, el joven de 18 años utilizó el arma blanca y atacó a su vecino, de 25, con varias puñaladas. La víctima recibió al menos tres heridas en la espalda, a la altura del omóplato, además de cortes en los brazos.

El hombre que fue mordido por un perro y apuñaló a su dueño quedó detenido por intento de homicidio

La secuencia generó preocupación entre los habitantes de la zona, que alertaron a las autoridades a través de una llamada al 911. La intervención policial permitió que el episodio no continuara y que el presunto agresor fuera detenido en el lugar.

Tras recibir el aviso, efectivos del Comando de Patrullas Norte se desplazaron hasta el lugar. Cuando llegaron encontraron a ambos y detuvieron al autor del ataque. Durante el procedimiento, además, secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado en la agresión, de mango blanco y una hoja de unos 20 centímetros.

En paralelo, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar para asistir al hombre acuchillado. Luego de recibir las primeras curaciones, fue trasladado al Hospital San Roque, de Gonnet, donde ingresó consciente. Según la información difundida sobre el caso, permanecía fuera de peligro, aunque debió recibir atención médica por las lesiones sufridas.

El acusado, en tanto, fue trasladado a la Comisaría 12ª de La Plata, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, una calificación que contempla la gravedad de la agresión y que deberá ser evaluada durante el desarrollo del proceso.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci.