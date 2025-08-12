Santa Fe: una violenta y multitudinaria pelea se desató en un festejo por el Mes de las Infancias

Una pelea entre dos grupos familiares interrumpió este domingo las celebraciones por el Mes de las Infancias en San José del Rincón, Santa Fe, donde se realizaban sorteos, juegos y venta de comida en un predio municipal. Según informó el intendente Andrés Soperez, 12 mujeres fueron identificadas como participantes del pleito y se dispuso que no podrán asistir a futuros eventos organizados por el municipio.

La situación quedó registrada por videos filmados por personas que se habían hecho presentes en el marco de la convocatoria. Gracias a esos registros se puede observar que la pelea comenzó entre dos mujeres empujándose y tirándose del pelo.

Una multitudinaria pelea interrumpió un festejo destino a las infancias en Santa Fe

Rápidamente la situación escaló y se sumaron otras mujeres que también lanzaron golpes y empujones. Dos de ellas cayeron al piso y continuaron con la pelea. Mientras tanto, cada vez más personas se acercaron a presenciar lo que estaba ocurriendo. También se ve a algunos hombres, que parecieran ser acompañantes de uno de los grupos de mujeres, que, aunque de manera menos activa, también intervinieron en la disputa.

La confrontación, que se concentró en la plaza situada en las calles San Martín y Constituyentes, empezó alrededor de las 18.20 horas. Al desatarse el revuelo, llegaron los efectivos policiales, quienes encontraron una multitud reunida alrededor de la pelea, algunos intentando contener a las mujeres que se agredían mientras otros grababan la escena.

El número de personas involucradas en el altercado obligó a solicitar refuerzos. A partir de eso, ya sí lograron separar a las personas que formaban parte de la pelea y disuadir a quienes permanecían alrededor. Como consecuencia del operativo, dos efectivos resultaron agredidos y se constató que, en medio del tumulto, se utilizó una cadena de bicicleta como elemento de ataque.

La policía intentó separar a las personas involucradas pero, por la cantidad de personas involucradas, solo lo logró cuando llegaron refuerzos.

El disturbio se produjo en medio de una jornada convocada por la municipalidad que incluía actividades recreativas para niños y sus familias. “Es lamentable que hayan encontrado este espacio de convocatoria, repleto de niños, para venir a dirimir su disputa”, aseguró Soperez en diálogo con Aire Digital.

El mandatario aseguró que se notificará legalmente a las personas implicadas, las cuales fueron identificadas gracias a un trabajo conjunto con la policía, para que no puedan participar de los próximos eventos que organice la municipalidad de San José del Rincón.

El episodio también generó preocupación entre los presentes, especialmente por los casos en los que algunos niños perdieron de vista a sus padres, mientras estos intentaban acercarse al lugar de la pelea. Si bien esas situaciones no escalaron, Soperez remarcó la necesidad de que los adultos prioricen la integridad física de los menores durante situaciones de tensión.

Tras la intervención policial, algunos de los participantes en el enfrentamiento se retiraron por su cuenta, mientras que otros fueron apartados por los agentes y el personal de seguridad municipal.