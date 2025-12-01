Sasha, la perra de Gendarmería que descubrió 105 kilos de cocaína en el baúl y en los zócalos de una camioneta

La camioneta, marca Jeep, había comenzado el viaje en la ciudad de La Quiaca, en Jujuy. Su destino final era la provincia de Córdoba. Pero tras un control de la Gendarmería Nacional en Ceres, Santa Fe, la travesía terminó. Alertados por Sasha, una perra entrenada para detectar estupefacientes, los uniformados descubrieron 105 kilos de cocaína ocultos en el baúl y en los zócalos del vehículo.

Así lo informó la Gendarmería Nacional en un comunicado de prensa. Todo sucedió anoche en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional N° 34. El operativo estuvo a cargo de la Sección Seguridad Vial Ceres del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela.

“Tras detener la marcha del vehículo y mientras se hacía el control de la documentación, los uniformados continuaron con la inspección de la camioneta con la asistencia de Sasha y observaron que la perra reaccionó de manera exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo”, dijeron desde la Gendarmería Nacional.

Ante la “marcación positiva”, las autoridades de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela del Ministerio Público autorizaron que la inspección del vehículo se realizara en una dependencia de la fuerza federal de seguridad.

“En presencia de testigos, los uniformados profundizaron la inspección y detectaron que en el baúl y en los zócalos se ocultaban 100 ladrillos que contenían una sustancia blancuzca. Tras los resultados positivos de las pruebas de campo Narcotest, los gendarmes decomisaron un total de 105 kilos con 911 gramos de cocaína, la camioneta y demás elementos de interés para la causa. Asimismo, el conductor quedó detenido”, se explicó en el citado comunicado de prensa.

Los ladrillos de cocaína tenían pegadas calcomanías con la imagen de un delfín y la leyenda Premium quality (calidad superior), satisfaction guaranteed (satisfacción garantizada).

Además, cada ladrillo de cocaína tenía impreso bajorrelieve el diseño de un delfín, lo que se supone es la marca de certificación del proveedor del estupefaciente.