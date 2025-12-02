Se confirmó la fecha y la cantidad de audiencias semanales para el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

Dos semanas después de que un jurado de enjuiciamiento destituyera como jueza a Julieta Makintach, que mientras integraba el tribunal del debate donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona participaba de la producción de un documental, quedó confirmada la fecha del nuevo juicio y la cantidad de audiencias semanales.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, a cargo del nuevo juicio, dispusieron hoy que el debate comenzará el 17 de marzo próximo y las audiencias se celebrarán martes, miércoles y jueves, de 10 a 17, en los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340.

El Ministerio Público, representado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, informó que de 178 testigos que hubo en el juicio declarado nulo tras el escándalo de Makintach, citarán a 90 para el próximo debate.

“Queremos que el juicio se haga de una vez y para siempre. Esto parece el Juego de la Oca: avanzamos un casillero y retrocedemos diez. Pedimos el rechazo de todos los planteos y que la decisión la tomen en el día de la fecha para no dilatar más” , sostuvo en la audiencia el fiscal Ferrari.

Antes había dicho que los abogados defensores tienen un solo objetivo: “Que el juicio no se haga”.

Hoy, los jueces Gaig, Ortolani y Rolón tuvieron a su cargo la audiencia prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, también llamada “audiencia de preparación del debate”. Estuvieron, entre otros, las hijas mujeres del astro mundial del fútbol fallecido el 25 de noviembre de 2020: Dalma y Gianinna, representadas por el abogado Fernando Burlando, y Jana Maradona, acompañada de sus letrados Félix Linfante y Gustavo Galante.

Uno de los acusados, el neurocirujano Leopoldo Luque, y Diego Maradona, tras la operación del hematoma subdural

Tras presentaciones hechas por las defensas, los magistrados, por unanimidad, definieron la continuidad del proceso.

En el comienzo de la audiencia, el abogado Nicolás D’Albora, a cargo de la defensa de Nancy Forlini, coordinadora médica de la empresa Swiss Medical, pidió la nulidad de la audiencia de hoy y el sobreseimiento de su asistida.

El letrado entiende que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro todavía tiene recursos por resolver. Sus colegas defensores adhirieron al pedido de suspensión.