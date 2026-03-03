La muerte de Maradona: entre acusaciones cruzadas, la fiscalía dijo que “la defensa quiere transformar el juicio en un canal de TV”

La audiencia preparatoria para el juicio donde un jurado de 12 ciudadanos deberá definir si la enfermera Gisella Dahiana Madrid tuvo responsabilidad penal en la muerte de Diego Armando Maradona tuvo momentos de alta tensión. Si bien una calificada fuente judicial definió la jornada como “productiva”, todo estuvo cerca de terminar en escándalo y con una dura acusación para los defensores de la imputada, los abogados Rodolfo Baqué y Martínez de Vargas, y una fuerte réplica de la fiscalía.

“La defensa quiere transformar el juicio en un canal de televisión o en una sala de teatro”, llegó a afirmar, palabras más, palabras menos, el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien junto con su colega Cosme Iribarren representa en el debate al Ministerio Público Fiscal.

Según pudo reconstruir LA NACION, se refería al pedido de Baqué de que sean citados como testigos el conductor de TV Marcelo Tinelli y la periodista especializada en noticias del espectáculo Marcela Tauro. También solicitó que declare Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa los intereses de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020. Las partes del debate pretendían hacer una lista de testigos “técnicos”.

Los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari Fabián Marelli

La audiencia fue presidida por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, que quedó a cargo de coordinar el jurado popular.

“Tras un cuarto intermedio, Baqué se retiró. Además, la defensa no quería admitir estipulaciones probatorias. Por ejemplo, el abogado de Vargas no quería admitir que Madrid, su asistida, era enfermera”, afirmaron dos participantes de la audiencia.

Las “estipulaciones probatorias” son hechos no controvertidos que las partes acuerdan no discutir en el debate por una cuestión de economía procesal: en este caso, por ejemplo, la fecha y el lugar donde murió Maradona.

La jueza María Coelho fabian-marelli-11419

Baqué negó ante LA NACION que la defensa se haya negado a admitir las estipulaciones probatorias, como dijeron fuentes que participaron de la audiencia.

“Admitimos cuatro estipulaciones probatorias. Es mentira que me ausenté de la audiencia. Después del cuarto intermedio tuve que participar por Zoom de otra audiencia que ya tenía programada. Pedimos la citación de Baudry porque habló con Madrid; ella le dijo que no le daban a Diego ninguna medicación para los problemas cardíacos. Los fiscales [Ferrari y Iribarren] se olvidaron de presentar los audios que serán prueba en el debate. Se les escapó la tortuga”, dijo Baqué, citando una de las célebres frases de Maradona.

La imagen que subió a su estado de Whatsapp el abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Gisella Dahiana Madrid

Fuentes cercanas a los fiscales Ferrari e Iribarren negaron que se hubieran olvidado de presentar pruebas, como denunció Baqué en una serie de publicaciones en su estado de WhatsApp.

“La defensa no aportó sus videos y audios. El Ministerio Público no se olvidó de nada. Lejos de eso, aportó su nómina de testigos y se puso a disposición para hacer estipulaciones probatorias. En cambio, la defensa tuvo una posición ciclotímica”, dijeron las fuentes consultadas.

Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y Gianinna Maradona, aclaró que había acciones de la defensa que le daban la sensación de que la jueza se las debía rechazar porque no respetaban la audiencia de juicio y la igualdad de armas. “El defensor estaba proponiendo testigos de cargo abiertamente”, sostuvo el letrado.

La audiencia fue filmada y contó con un veedor del Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) por pedido de la defensa de la enfermera.

Finalmente se decidió fijar una próxima audiencia para el 6 de abril para definir las pruebas que se presentarán en el juicio por jurados.

Los otros siete acusados, entre los que se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luquea y la psiquiatra Agustina Cosachov, serán juzgados por un jurado técnico. El debate debería comenzar el 17 de este mes y estará a cargo de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.