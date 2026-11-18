A más de un año del asesinato de Noelia Torres, la radióloga de 34 años atacada a puñaladas en su departamento de Burzaco, el 8 de marzo de 2025, se conocerá este miércoles el veredicto en el juicio contra el único acusado por el femicidio.

El juez Nicolás Amoroso, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora, anunciará la decisión: o condena a César Ezequiel Florentín, vecino de la víctima, como solicitó la fiscalía, o lo absuelve, como pidió la defensa.

César Ezequiel Florentín, vecino de la víctima, niega haberla asesinado

Durante los alegatos, el fiscal Sebastián Grys postuló la condena de Florentín a prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género, con los agravantes de ensañamiento y alevosía. En cambio, la abogada defensora, Celeste Vázquez, entendió que correspondería la absolución porque no existen pruebas suficientes que acrediten que el imputado fue autor del crimen. Alternativamente, reclamó que, en caso de un veredicto condenatorio, el hecho sea calificado como homicidio simple, sin los agravantes planteados por la acusación.

El crimen ocurrió el Día Internacional de la Mujer. Noelia trabajaba como radióloga en un consultorio odontológico de Wilde y tenía previsto salir ese sábado a comprar un regalo para el baby shower de una amiga. Sin embargo, no respondió a los mensajes ni llegó al encuentro. La preocupación de su círculo íntimo llevó a sus amigas a llamar al 911 y pedir que fueran hasta su domicilio, ubicado en la calle Adolfo Alsina al 1000, a pocos metros del Boulevard Tomás Espora.

Noelia Torres fue asesinada en 2025, el Día Internacional de la Mujer

Cuando los efectivos llegaron al edificio, encontraron la llave colocada del lado de adentro de la puerta. Fue necesario forzar la entrada para acceder al departamento. En el interior hallaron el cuerpo de la joven sobre la cama, con múltiples heridas de arma blanca en el rostro, las manos y la pierna izquierda. Según los peritajes expuestos durante el juicio, el ataque habría ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada, mientras que el cuerpo fue encontrado cerca de las 17.30.

A pocos metros de la vivienda, en una escalera del edificio, fue encontrado Florentín. Estaba en estado de shock, presentaba una lesión profunda en el cuello y tenía rasguños en distintas partes del cuerpo. Desde entonces permanece detenido y es el único imputado en la causa.

Uno de los puntos centrales del debate fue la reconstrucción del ingreso del atacante al departamento. De acuerdo con lo expuesto durante las audiencias, las cámaras de seguridad no registraron el acceso de otra persona al edificio después de que Noelia entró sola. Tampoco se detectaron puertas ni ventanas forzadas. El inmueble tiene tres pisos y sus balcones están separados por un tabique divisorio de escasa altura. Una de las ventanas que comunicaba el departamento de la víctima con el balcón estaba entreabierta y se encontraron macetas caídas.

Para la fiscalía, Florentín habría pasado desde su propio balcón al de Noelia y la habría atacado cuando estaba en la habitación. En el departamento de la víctima fueron encontrados dos cuchillos, uno de ellos, tipo cuchilla. En el baño del acusado también se hallaron cuchillos y cabellos, aunque los peritajes no pudieron establecer a quién pertenecía el material genético recogido. En el patio del edificio aparecieron pelos y una prenda de ropa interior femenina, pero tampoco se pudo determinar que fueran de la víctima.

La defensa hizo hincapié en la ausencia de rastros genéticos que vincularan directamente a Florentín con el ataque. Entre sus argumentos, señaló que no se encontró ADN de Noelia en la ropa del imputado ni material genético de él debajo de las uñas de la joven. Las amigas de la víctima, en cambio, remarcaron que Noelia llevaba las uñas muy cortas por su profesión, una circunstancia que, según plantearon, habría dificultado que quedaran rastros del agresor.

El reclamo de los amigos y familiares de Noelia

Durante el juicio también se descartó la hipótesis de un intento de abuso sexual como posible móvil del crimen. La discusión sobre la evidencia y la reconstrucción del ataque concentró buena parte de los planteos de las partes.

El reclamo de justicia de las amigas de Noelia

A la espera de la sentencia, familiares y amigas de la radióloga convocaron a acompañar la lectura del veredicto frente a los tribunales de Larroque 2300, en Lomas de Zamora. Desde el comienzo del proceso, el entorno de Noelia siguió de cerca las audiencias y cuestionó la estrategia de la defensa.

El mensaje de las amigas de Noelia

“Durante horas escuchamos pruebas y testimonios sobre lo que le hicieron ese día. Y tuvimos que escuchar cómo se defendía a un femicida y se minimizaba el horror que vivió Noelia”, expresaron en un comunicado. Y agregaron: “Ahora los jueces tienen que tomar una decisión y dictar una sentencia. Pedimos perpetua”.

Una amiga de la infancia de la víctima, Dana Guzzo, contó que la relación entre Noelia y Florentín era prácticamente inexistente, aunque recordó que la joven le había manifestado a una amiga que sentía temor por la forma en que el vecino la observaba. Durante el debate, otras allegadas también cuestionaron las actitudes que atribuyeron al imputado en la sala y manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que recupere la libertad.