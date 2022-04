Se entregó el joven que desmayó de una trompada al playero de un garaje en Monserrat

Tras permanecer más de cinco meses prófugo, se entregó este viernes el adolescente que en noviembre desmayó de una trompada al playero de un garaje en el barrio porteño de Monserrat. Fuentes policiales le confirmaron a LA NACION que el menor, de 17 años, se presentó “de forma espontánea” ante las autoridades pasada la medianoche.

Tras la difusión de la noticia, LN+ se comunicó con Florencia, una de las hijas del playero, quien todavía no se había enterado de lo ocurrido. “¿Me creen si les digo que me acabo de enterar por ustedes?”, manifestó.

Con relación a la decisión del joven de entregarse, planteó: “Hay que ver, quizá va a seguir jugando con esta carta de que aún le quedan unos días hasta que sea mayor de edad”.

Según informaron voceros del caso, el adolescente, que el 11 de mayo cumplirá los18 años, quedó alojado en el Instituto de Menores Inchausti. La Fiscalía lo imputó por el delito de “lesiones graves” a raíz de la agresión al playero de 66 años ocurrida el 17 de noviembre de 2021, cuando en el marco de una discusión le dio un puñetazo en la cabeza que lo hizo caer y golpear contra el suelo.

Desmayó a un playero porque le rayaron el auto

“Papá sigue internado”

Como consecuencia del ataque, el hombre, identificado como Arturo López, sufrió daño cerebral y fue internado en terapia intensiva en “estado crítico”. Desde entonces, permanece hospitalizado y según confirmó su hija tendrá secuelas de por vida.

“Papá sigue internado. Muchas personas dan por sentado que está en la casa, pero no es así. No tenemos idea de cuándo le van a dar la externación para seguir la internación en la casa”, explicó Florencia y agregó: “La recuperación que sigue es extensa y compleja y no creo que vuelva a tener la vida que tenia antes. Esperemos que las secuelas sean las menos”.

Tras ello indicó sobre el estado de salud de su padre: “Los médicos me dicen que ante una lesión como la que tuvo lo normal es que queden secuelas. Si no, sería un milagro. Hay días en los que está mejor que otros. Él nos reconoce, se hace entender, pero no habla a la perfección. C está concentrado se hace entender y avanza un poco en cuanto a la parte cognitiva. Son pasitos, va de a poco, con mucha rehabilitación y paciencia. Pero está lejos de ser una persona independiente”.

Noticia en desarrollo