Se fugó Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas italianas, mientras esperaba su extradición

El exmiembro de las Brigadas Rojas italianas Leonardo Bertulazzi se escapó este martes de su casa ubicada en el barrio porteño de San Telmo, donde estaba detenido y con tobillera a la espera de ser extraditado a Italia, según confirmaron fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA) a LA NACION.

La extradición del exterrorista de 74 años había sido confirmada por la Corte Suprema en julio de 2025. En agosto de 2024 fue detenido luego de ser buscado por la Justicia de Italia por delitos secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004.

Por el momento se desconoce el operativo con el que consiguió escapar de un inmueble ubicado sobre la calle Defensa 649 y librarse de la tobillera electrónica. Su vigilancia estaba a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), según puso saber este medio.

En noviembre de 2001 había sido detenido por el crimen de Aldo Moro en Italia Enrique García Medina

Las primeras hipótesis sobre su escapatoria prevén que lo habría conseguido a través de una ventana utilizando una soga. De esta forma, se activó un protocolo de búsqueda inmediata en todo el territorio nacional.

Bertulazzi ocupaba un alto rango dentro de la organización italiana y está condenado a 27 años de prisión. Ingresó a las Brigadas Rojas en 1977, cuando fue herido por la explosión de un artefacto que armaba. Además, perteneció a la Columna Genovesa 28 de marzo y su nombre de guerra era Stefano.

En 2001 Bertulazzi había sido capturado en la Argentina en un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche, donde llegó desde Chile en una moto junto con una mujer. El italiano estaba beneficiado por una resolución de refugio desde 2004, lo que impidió su extradición en aquel momento.

No obstante, en agosto de 2024, el Gobierno anunció que fue detenido luego de que el Ejecutivo, tras un decreto que modificó la integración de la Comisión Nacional para los Refugiados −Conare−, le quitó la condición de refugiado político.

En 2001 Bertulazzi había sido capturado en la Argentina en un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche, Enrique García Medina

La jueza María Servini fue la encargada de dictar la orden de detención y las las fuerzas policiales lo arrestaron en la casa del barrio porteño de Monserrat, donde vivía.

Pese a los planteos de la defensa, la jueza Servini declaró procedente la solicitud de extradición de Bertuzzi para el cumplimiento de una condena a 27 años de prisión. Sin embargo, la defensa llevó el caso hasta la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación propuso confirmar la sentencia.

Los jueces de la Corte Suprema resolvieron confirmar la sentencia apelada “en cuanto declaró la extradición de Leonardo Bertulazzi a la República de Italia” para cumplir la condena.

No obstante, el máximo tribunal señaló que “los alcances de este pronunciamiento no implican abrir juicio alguno sobre el reclamo del recurrente respecto de la pérdida de estatus de refugiado” y dispuso que “la jueza de la causa ponga en conocimiento de su par extranjero el extremo de la cuestión”.

Brigada Rojas

En otro incidente, la Corte Suprema rechazó el pedido de excarcelación de la defensa, por considerarlo inadmisible, a través del artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En agosto del año pasado, tras la detención del ciudadano italiano, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un comunicado donde afirmó: “Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”.

Según la información oficial, la detención de Bertulazzi “fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia”.