Se negó a declarar la “viuda negra” acusada del homicidio del gerente general de una empresa de Martín Menem

Anabela Sabrina Olmedo, la sindicada “viuda negra” detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, CEO de la empresa Gentech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se negó a declarar ante la jueza nacional en lo Criminal y Correccional Paula González, que interviene en la investigación.

Olmedo, de 33 años, está imputada por el delito de homicidio. “La sospechosa dijo que, por el momento, no iba a declarar”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Osorio Peñaloza fue hallado muerto el lunes 8 de junio en su departamento de Caballito. Ayer, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvieron a Olmedo, acusada de ser “la autora material del homicidio”.

La sospechosa fue arrestada a las 9.14 en la esquina de Serrano y Solís, en el partido de José C. Paz. Es señalada por los investigadores consultados como una “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que seducen a hombres y, en situaciones íntimas, los duermen con somníferos para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

“El fiscal Eduardo Cubría le imputó a Olmedo el homicidio de Osorio Peñaloza. Según el dictamen del Ministerio Público, la víctima habría muerto después de ingerir una sustancia que Anabela Sabrina Olmedo habría puesto en una bebida”, explicaron las fuentes consultadas.

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

Osorio Peñaloza había nacido en Venezuela el 22 de enero de 1980. La última vez que fue visto con vida fue el viernes 5 de este mes, cuando fue a un bar con un amigo colombiano, también vinculado a la firma Gentech, dedicada a la comercialización de suplementos deportivos.

Al salir del bar, los amigos se habrían ido cada uno a su domicilio. Osorio Peñaloza vivía en un departamento del octavo piso de un edificio situado en la avenida Díaz Vélez al 5500, en Caballito.

El sábado 6 al mediodía, Menem intentó comunicarse con Osorio Peñaloza, pero no obtuvo respuesta. Entonces llamó al amigo que había salido con él, quien le respondió que seguramente estaría durmiendo.

Como con el paso de las horas seguía sin responder los mensajes, el amigo colombiano, que tenía llaves del departamento, fue a ver qué sucedía. Al ingresar se encontró con el cuerpo de Osorio Peñaloza sobre la cama. Estaba casi sin ropa, ya sin vida.

Poco después llegaron a la escena personal de la Policía de la Ciudad, una ambulancia y Menem, que estuvo en el hall del edificio.

“Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, sostuvo Menem en un posteo en su cuenta de X.

El presidente de la Cámara de Diputados también dijo: “Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”.

Desde la empresa también se refirieron a la muerte del amigo y socio de Menem. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

Tras el hallazgo del cuerpo, tomó intervención el fiscal Cubría. La causa comenzó con el objetivo de esclarecer lo que, hasta ese momento, era “una muerte dudosa”. Pero con el avance de la investigación y tras la reconstrucción de las últimas horas de vida de Osorio Peñaloza, emergió con fuerza la hipótesis de que se había tratado de un crimen de una “viuda negra”.

Para avanzar en la identificación de la sospechosa fue clave el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del edificio donde vivía la víctima.

“La sospechosa fue identificada a partir de imágenes de cámaras de seguridad y la geolocalización de su teléfono celular”, sostuvieron fuentes de la causa.

“La sindicada ‘viuda negra’ podría ser indagada mañana (por el martes) o en horas de la mañana del miércoles próximo”, dijo a LA NACION una fuente judicial.