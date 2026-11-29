Dos delincuentes intentaron robar una campana de la parroquia Santa Lucía, en Tolosa, La Plata, pero abandonaron el plan cuando el instrumento se cayó y no pudieron volver a moverlo.

El hecho ocurrió este domingo a primera hora en la iglesia ubicada en la calle 5, entre 522 y 523. Según medios platenses, los ladrones treparon hasta el techo para desprender una de las campanas. En medio de la maniobra, el instrumento cayó y provocó daños en parte del frente del templo. Fue entonces que los delincuentes decidieron abortar el hurto, dejaron abandonada la campana y escaparon del lugar.

En diálogo con el medio local El Día, vecinos contaron que durante la madrugada se oyó un fuerte estruendo en todo el barrio. Una mujer que vive junto a la parroquia advirtió sobre los movimientos extraños en los techos y alertó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, los sospechosos ya habían escapado, pero los uniformados hallaron la campana abandonada. Indicaron que cinco personas intentaron levantarla, pero fue imposible debido a su considerable peso.

Se subieron al techo de una iglesia para robar la campana, pero tuvieron que dejarla en el camino porque era muy pesada. captura de redes

En Mar del Plata, en tanto, efectivos policiales aprehendieron a dos jóvenes de 20 y 21 años que se habían robado el reflector y parte del cableado de una iglesia evangélica ubicada en el barrio Las Heras, informó el medio local Ahora Mar del Plata. El fiscal Facundo De La Canale, de la UFI de Flagrancia, dispuso la aprehensión de ambos sospechosos por el delito de robo, la notificación de la formación de causa y su posterior traslado a sede fiscal.

Poco más de una semana atrás, ladrones ingresaron a robar a una iglesia ubicada en el municipio bonaerense de Florencio Varela. Después de romper un vidrio e ingresar al templo ubicado en el barrio El Rocío, en la localidad de Bosques, los delincuentes se llevaron los equipos de sonido que se utilizaban para las celebraciones religiosas.

Una de las voluntarias de la institución contó a los medios locales que se enteraron de lo ocurrido por un aviso de los vecinos. La mujer explicó que los aparatos habían sido adquiridos en cuotas y que todavía estaban pagando parte de la compra.

En el templo se realizan misas, encuentros de catequesis, bautismos, comuniones y casamientos. Sin los dispositivos de audio, varias de esas actividades quedaron condicionadas.