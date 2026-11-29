Estaban convencidos de que el plan criminal era superlativo. No tenían dudas de que si llegaba a concretarse, el golpe iba a convertirse en una “noticia mundial” por lo “inédito”. Pero el robo boquetero en un banco de Chivilcoy nunca se concretó y sus ideólogos ahora están tras las rejas.

Se trata de la misma banda de boqueteros que intentó robar la sucursal San Isidro del Banco Macro y que, en agosto de 2024, debió abortar el plan criminal por una cuestión fortuita cuando “llegaron a ubicarse a menos de cinco metros del sitio donde se cobijaban las cajas de seguridad que resguardaban presuntamente sumas millonarias y pretendían ser sustraídas en las horas siguientes”, según se desprende del expediente judicial.

En las últimas horas, Patricio Ferrari, fiscal general de San Isidro, pidió que se les dicte la prisión preventiva al sindicado jefe de la banda, Eduardo Ripa, de 60 años, y dos de sus máximos colaboradores, su hijo Christian Ripa, de 31, y el ciudadano uruguayo Alejandro Javier de los Santos, de 56.

“En síntesis, la investigación comprobó la existencia de un grupo dedicado a cometer delitos de alto impacto, como el intento de robo en el Banco Macro de San Isidro. Eduardo Ripa fue señalado desde la denuncia inicial como líder y principal organizador de la banda, y todas las diligencias posteriores lo corroboraron desde distintas perspectivas”, afirmó el fiscal Ferrari en el dictamen que presentó ante el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa.

La escucha donde se planea el robo boquetero a un banco de Chivilcoy

En la presentación ante el magistrado, el fiscal Ferrari aportó el resultado del análisis forense que se hizo sobre los dispositivos secuestrados cuando fueron detenidos los Ripa y Quiroga de los Santos. Los procedimientos fueron realizados a fines del mes pasado por detectives del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA).

El teléfono de Ripa aportó numerosa prueba sobre la planificación del robo que la banda pensaba hacer en la sucursal Macro de Chivilcoy. Como informó LA NACION, el atraco estaba pensado para Navidad o Fin de Año, pero también se frustró.

El 22 de diciembre pasado, el diario La Razón de Chivilcoy publicó una nota titulada: “Un dato anónimo alertó de un robo al Banco Macro previsto para la noche del 24″. En la crónica se hacía referencia sobre la banda y su vinculación a la organización criminal que protagonizó el frustrado golpe en San Isidro.

Pero a pesar del contratiempo, hasta pocos días antes de su detención, el sindicado jefe de la banda seguía con la idea de concretar el atraco en Chivilcoy, según se desprende del dictamen del fiscal Ferrari, al que tuvo acceso LA NACION.

El jefe de la banda admite que estuvo detrás de la planificación del robo

En una serie de chats con una mujer, Eduardo Ripa desde febrero hablaba de “pozos”, en referencia a lo que podría ser un túnel como habían hecho en San Isidro.

Los meses pasaban y Ripa continuó con su interlocutora la conversación sobre su plan. Llegó a decir: “Es lo único que me hace sentir pendejo de vuelta”.

El 23 de octubre pasado, cuatro días antes de que Ripa fuera detenido, los chats continuaron. La mujer le contó de sus ganas de ir hasta el “pozo”, para “ayudar y ganar su parte”. Fue en en esa conversación cuando habló de que sería “una noticia mundial” por “lo espectacular, por lo inédito, por toda la infraestructura”. El sindicado jefe la organización le respondió: “Sí, va a salir excelente”. Ella agregó: “Va a ser para una película”.

El fiscal Ferrari y sus máximos colaboradores ya tenían pruebas de que Ripa estuvo detrás de la planificación del intento del robo del banco en Chivilcoy por una serie de escuchas telefónicas incorporadas al expediente, como conversaciones entre el supuesto organizador de la banda y el falso abogado Marcelo D’Alessio, que cumple una condena de 13 años y medio de prisión por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, entre otros delitos.

En una conversación que mantuvo con el falso abogado, Ripa dijo: “Iba a terminar un tema ahí para las fiestas [Navidad o Año Nuevo]. Pero bueno, saltó en los medios, así que bueno nada”.

“Me estás jodiendo. ¿En serio?”, inquirió D’Alessio. Ripa respondió: “Algún boludo que habló de más, pero igual no pasó nada, no, no, no... Hay que dejarlo en la agenda un poco, enfriarlo un poco”.

Pero D’Alessio quería saber más. “¿En qué zona? En Recoleta?“, preguntó. Entonces, su interlocutor le contó: ”No, no, no. Allá, Chivil [por Chivilcoy]“.

“D’Alessio, detenido en Ezeiza, no pudo intervenir materialmente en la construcción del túnel, ya que para entonces se encontraba privado de su libertad. Sin embargo, sus diálogos con Eduardo Ripa evidencian un conocimiento exhaustivo de ese hecho y de los pormenores del plan de Chivilcoy”, explicó el fiscal Ferrari al pedir las prisiones preventivas de los Ripa y de Quiroga de los Santos.

Además de los chats, las consultas que Ripa le hizo a la Inteligencia Artificial (IA) robustecen la hipótesis de la fiscalía. El 9 de octubre pasado el sindicado jefe de la banda, preguntó al asistente de la IA de Meta “cómo anular un sistema de alarma sísmica”, es decir el dispositivo que se encuentran en las bóvedas y cajas de seguridad de los bancos.

El principio del fin

El golpe en San Isidro se frustró cuando la banda ya había hecho un túnel de 155 metros de largo y 4,35 metros de profundidad en pleno casco histórico y estaba muy cerca de llegar al banco.

El 6 de agosto de 2024, por una cuestión fortuita, el plan se abortó. Esa mañana, uno de los delincuentes se equivocó e hizo salir a la superficie una varilla que fue descubierta por un empleado de un local gastronómico vecino al banco. Los ladrones, entonces, abandonaron todo y escaparon.

Pronto, el fiscal Ferrari, su colega Carolina Asprella y detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires identificaron y detuvieron a la mano de obra detrás del túnel, que ya fue condenada en juicios abreviados.

El túnel que los boqueteros hicieron en el intento de llegar a un banco en San Isidro Fabian Marelli

A fines del mes pasado, la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, homologó el convenio de juicio abreviado que habían acordado la fiscal Carolina Asprella, las defensas y los representantes de los particulares damnificados (la Municipalidad de San Isidro y la entidad bancaria) y condenó a la pena de tres años y medio de cárcel a los delincuentes uruguayos Alan Lorenzo Rodríguez, de 36 años, y de César Cazenave Peña, de 49.

El año pasado, el juez Maximiliano Savarino, integrante del TOC N° 3 de San Isidro, había condenado a Alejandro Israel Rosendo López, Nicolás Ignacio Carpani Romero y Carlos Andrés Cazenave Peña. Todos fueron encontrados culpables del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa.

Identificados y detenidos los encargados de la mano de obra, faltaban los eslabones superiores de la banda. El puntapié inicial para identificar al resto de los sospechosos fue una denuncia anónima de un supuesto integrante de la banda que se arrepintió y contó todo lo que sabía.

“El denunciante señaló a Eduardo Ripa y a su hijo Christian Ripa como líderes de una organización, vinculándolos -entre otras cosas- directamente con la planificación del intento de robo al banco de San Isidro. También habló de Roberto Sudamer Pesca, Alejandro Quiroga y un policía apodado Seba como otros intervinientes. Hizo, además, referencia de un ciudadano italiano, apodado El Tano, que fue el encargado de los alquileres utilizados por la banda. Asimismo, aportó datos sobre los inmuebles en los que residían los nombrados o las propiedades que utilizaban como oficina y las líneas telefónicas que solían usar”, sostuvo el fiscal Ferrari cuando solicitó, a fines de octubre, la detención de los sospechosos.

El ciudadano italiano conocido por el apodo de El Tano fue identificado como Giampaolo Fadda. Se ordenó su captura nacional e internacional. Sudamer Pesca está preso en la cárcel de Sierra Chica y habría sido el integrante de la banda que cometió “el error” que hizo frustrar el plan criminal.

Según el expediente judicial, Sudamer Pesca habría sido el delincuente que, desde el túnel, manipuló la varilla que el 6 de agosto de 2024 salió a la superficie, a pocos metros del banco, y fue descubierta por un empleado de un local gastronómico que justo había estacionado la camioneta con la que hacía el reparto.

El descubrimiento de la varilla hizo que la banda abortara el plan criminal. Esa mañana de agosto, cuando la planificación del golpe se derrumbaba, Eduardo Ripia estaba a escasos metros de la entidad bancaria, según explicó el fiscal Ferrari. Ahora podría seguir el proceso en prisión preventiva.