Se volvió a suspender el juicio contra Pity Álvarez: la defensa recusó a los jueces y al fiscal

El juicio contra Cristian Álvarez Congiú, más conocido como Pity Álvarez, por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano, volvió a quedar en suspenso este lunes.

El músico se presentó en los tribunales después de haber sido trasladado días atrás a un hospital por una descompensación, pero la audiencia terminó siendo interrumpida luego de que su defensa recusara a los tres jueces que integran el tribunal y al fiscal que interviene en el debate.

La jornada había comenzado con Álvarez presente en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, antes de avanzar con la declaración de los testigos, sus abogados, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, volvieron a plantear la necesidad de suspender el debate.

El pedido estuvo vinculado con el episodio ocurrido durante la audiencia anterior, cuando el músico se descompensó dentro del edificio de los tribunales, debió ser asistido por personal del SAME y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.

“Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate”, sostuvo Baños durante la audiencia.

De izquierda a derecha los jueces que juzgan al Pity Álvarez: Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro en el TOC Nº 29 Fabián Marelli

El planteo generó un nuevo cruce con el fiscal Sandro Abraldes, quien se opuso a la solicitud de la defensa. Para el representante del Ministerio Público, lo ocurrido durante la audiencia anterior no constituye un hecho nuevo que justifique volver a discutir la continuidad del juicio.

Según fuentes vinculadas con el caso, la defensa sostuvo además un pedido de recusación contra los integrantes del tribunal: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El mismo planteo alcanzó al fiscal Abraldes.

El tribunal deliberó durante varios minutos dentro de la sala antes de comunicar su decisión. Finalmente, Goerner anunció que los planteos formulados por los abogados de Álvarez eran rechazados y que, en consecuencia, el debate debía continuar.

La decisión, sin embargo, no permitió que la audiencia avanzara normalmente. La recusación presentada por la defensa deberá ser analizada y se espera que durante las próximas 48 horas se conozca si los planteos prosperan o si el juicio continúa con los mismos magistrados y el fiscal que intervienen actualmente.

Pity Álvarez, tras su descompensación en tribunales, durante el juicio que lo tiene en el banquillo, acusado de homicidio redes

La nueva suspensión se produjo pocos días después de otro episodio que había obligado a interrumpir el debate. Durante la quinta audiencia, Álvarez había pedido permiso para ir al baño, pero no regresó a la sala. Una de sus defensoras fue a buscarlo y lo encontró descompensado en el hall del edificio.

El músico fue asistido inicialmente dentro de los tribunales y luego trasladado al Hospital Fernández. Según explicó entonces su defensa, había sufrido una descompensación vinculada con un cuadro de diabetes y alteraciones en su presión arterial.

Ahora, el proceso vuelve a quedar condicionado por una cuestión procesal. Mientras la Justicia analiza la recusación, permanece pendiente la continuidad del juicio en el que el cantante está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

Según la acusación, el músico está imputado como autor del asesinato de Díaz, a quien le disparó cuatro veces antes de abandonar el lugar, desprenderse del arma y, más tarde, entregarse a la policía.

La causa lleva años de recorrido judicial y el debate oral había comenzado con la expectativa de avanzar hacia la resolución del caso. Sin embargo, las sucesivas interrupciones —primero por la situación de salud del acusado y ahora por el planteo de recusación— volvieron a postergar el desarrollo normal de las audiencias.

La próxima definición será, entonces, judicial: determinar si los jueces y el fiscal cuestionados continúan al frente del debate y cuándo podrá retomarse efectivamente el juicio contra Pity Álvarez.