Pity Álvarez se descompensó en pleno juicio y se lo llevaron en silla de ruedas y en ambulancia

“Si hace falta, llamamos al SAME”, expresó el juez Gustavo Goerner, a cargo de la presidencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N°29, en medio de la quinta audiencia del juicio oral donde el músico Cristian Álvarez Congiu, más conocido como Pity Álvarez, es juzgado por un homicidio ocurrido en 2018.

El magistrado hacía referencia al estado de salud del acusado, que presentaba dificultades para respirar y una marcada sensación de ahogo. Pity Álvarez estaba acompañado por su hermana Silvina y por su asistente y jefe de seguridad, conocido como “Pachi”.

Según fuentes judiciales, el músico sufrió una descompensación dentro de los tribunales en el momento en el que se leían detalles de la autopsia practicada sobre el cuerpo de Cristian Díaz, la víctima.

Eso derivó en que lo trasladaran en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Fernández.

El episodio se produjo cerca del mediodía, cuando el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados pidió autorización para retirarse al baño. El tiempo transcurrió y el acusado no regresó a la sala de audiencias. La situación llamó la atención de los integrantes del TOC N°29, que seguían adelante con el debate oral.

El Pity Álvarez se descompensó y fue trasladado al Hospital Fernández en ambulancia

Fue entonces cuando uno de sus abogados defensores se acercó hasta el hall de ingreso del edificio y constató que el músico se encontraba descompensado. De inmediato informó la situación al juez Goerner, quien ordenó un cuarto intermedio y dispuso que se solicitara asistencia médica.

Los presentes lo acompañaron hasta un patio interno del edificio para que pudiera tomar aire. Vestía una remera de manga corta pese a las bajas temperaturas y llevaba colocada una linterna roja sobre la frente, una imagen que llamó la atención de quienes aguardaban novedades en los pasillos del tribunal.

Pocos minutos después llegó personal médico para asistirlo. Según explicó a los periodistas Sebastián Queijeiro, integrante de la defensa, el artista sufrió una descompensación vinculada con su cuadro de diabetes. Inicialmente se habló de una baja de presión, aunque luego precisaron que en realidad registró una importante suba de los valores tensionales, con picos que motivaron la intervención sanitaria.

Finalmente, alrededor de las 13, los médicos resolvieron su traslado al Hospital Fernández para realizarle estudios y una evaluación más completa. El músico abandonó el edificio en silla de ruedas, con la capucha colocada, la linterna roja encendida y sobre su frente y acompañado por personal sanitario.

La descompensación se produjo en una audiencia que ya había estado marcada por episodios llamativos. Según pudo observarse durante la jornada, Álvarez había presentado reiterados cuadros de somnolencia dentro de la sala. Incluso llegó a quedarse dormido mientras se desarrollaban distintos tramos del debate y durante la exposición de algunos testigos.

Ante este escenario, Goerner fue contundente: “No voy a permitir que el imputado ronque. No voy a permitir más la interrupción del debate”. Finalmente, la audiencia continuó con Álvarez presente en la sala.

El juicio busca determinar la responsabilidad penal del músico por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, de 36 años, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez le disparó cuatro veces a Díaz durante una discusión ocurrida en el complejo habitacional. Horas después del hecho, el músico abandonó el lugar y posteriormente se presentó ante la Justicia.

A más de ocho años del crimen, el proceso oral atraviesa una etapa clave con la declaración de testigos y la incorporación de distintas pruebas. Mientras, sus abogados,Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, solicitaron una vez más que se suspenda el debate hasta que se determine si el músico se encuentra o noen condiciones de afrontarlo. Y también presentaron un recurso de inconstitucionalidad.

“Un recital no es un juicio. Un testimonio no es una canción previamente ensayada”, se lee en lo que escribieron Baños y Queijeiro.

Tras el incidente, el tribunal dispuso reprogramar la continuidad de las audiencias, a la espera de conocer la evolución del estado de salud del músico y los informes médicos correspondientes.