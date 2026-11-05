“Secreto de adicto”. El Pity Álvarez consumió cocaína en los tribunales el día que lo llevaron a declarar en el juicio

Los directivos de la clínica psiquiátrica donde está internado Cristian ‘Pity’ Álvarez Congiú confirmaron que el músico consumió cocaína el lunes, tras ser trasladado a los tribunales para declarar en el juicio en el que está en el banquillo acusado de haber asesinado a balazos a un vecino en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

A través de un comunicado, los representantes de la Clínica Solar Colonial, de Castelar, expresaron que el exlíder de Viejas Locas debió concurrir a una audiencia, pero el enfermero que lo acompañaba no pudo ingresar al recinto debido a las restricciones impuestas por el tribunal. Eso, explicaron, le impidió realizar su tarea de acompañar y cuidar al músico durante la audiencia.

Al retornar a la clínica, explicaron, el personal revisó las pertenencias de Álvarez y además lo vio aspirando una “sustancia blanca”. Cuando se le consultó dónde la había obtenido, admitió que se la habían dado dentro del tribunal, aunque se negó a revelar la identidad de quién lo había hecho. “Secreto de adicto…”, dijo.

Las autoridades de la clínica desaconsejaron y contraindicaron “tajantemente” los traslados del paciente para el proceso penal en el que está siendo enjuiciado ante la imposibilidad de “controlar y supervisar a los miembros de su entorno para sostener la abstinencia” del cantante.

Asimismo, y en el caso de que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados deba concurrir al tribunal, desde la clínica pidieron que “se tomen todas las medidas necesarias con el paciente para evitar que ocurran hechos que solo perjudican su estabilidad psíquica”.

El juicio contra Pity, acusado de haber asesinado de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, se reanudará este viernes con la declaración de la hermana del cantante y los alegatos de la querella.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la jornada comenzará a las 11.30 en el Tribunal Criminal y Correccional N° 29 con la última testimonial, y luego comenzará la etapa de los alegatos de clausura a cargo del abogado Fabián Améndola -socio de Fernando Burlando-, uno de los representantes legales de la familia de la víctima.

Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que “se sintió acorralado por un tipo peligroso”, mientras que aseguró: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.