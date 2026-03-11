Secuestran más de 15 toneladas de alimentos secos impregnados con cocaína

Una camioneta de reparto mal estacionada sobre la avenida Rivadavia al 2900 y una carga “contaminada” destinada, supuestamente, a un hotel de pasajeros de la zona del Once fueron el punto de partida de un procedimiento que derivó en un hallazgo explosivo: en un depósito se encontraron más de 15 toneladas de allimentos secos impregnados con cocaína.

La investigación, que está en su etapa preliminar, tras el hallazgo fortuito dentro de un utilitario Renault Kangoo que obstruía el tránsito en Rivadavia y casi Catamarca, comienza a revelar algunos patrones: la mercadería procedía de Bolivia y llegaba hasta depósitos en Liniers −donde, precisamente, se concentran los mayoristas de alimentos secos y conservas−, y allí se volvía a empaquetar para ser distribuida en distintos puntos de la capital y del país.

Hay ocho detenidos y una montaña de mercadería que, por estas horas, sigue siendo peritada para determinar cuánto del producto es, efectivamente, cocaína. La causa está en manos del juez federal Sebastián Ramos.

Secuestro de 15 toneladas de alimentos impregnados con cocaína

Como se dijo, la labor de la Policía de la Ciudad se puso en marcha ayer a la tarde cuando efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 advirtieron que un Renault Kangoo obstruía el tránsito frente a la icónica Plaza Miserere. El conductor del vehículo utilitario dijo que estaba descargando mercadería para un hotel de pasajeros; explicó que había cargado los once bultos en Liniers. Supuestamente eran alimentos secos, pero las dudas del conductor antes determinadas respuestas derivó en una requisa urgente.

Una de las bolsas que iba destinada a Cipolletti, Río Negro Policía de la Ciudad

“El personal solicitó la apertura de una de las bolsas, observando una sustancia de color blanco que, tras realizarse test con reactivos químicos, resultó ser positivo para clorhidrato de cocaína”, se informó.

El inesperado hallazgo requirió la comunicación con la Justicia federal en turno y eso puso en marcha la maquinaria investigativa. Según informó el Ministerio de Seguridad porteño, “por la noche, personal de la División Investigaciones Comunales 3 allanó un local en Liniers donde encontró 301 bultos de mercadería impregnada con cocaína, entre snacks, papas disecadas, carne envasada y otros alimentos, con un peso total de 15.200 kilogramos”.

El primer pantallazo les permitió determinar que “los alimentos eran traídos desde Bolivia ya impregnados con la droga hasta Liniers, donde eran acopiados, empaquetados y llevados a Once. Desde allí eran enviados hacia el sur del país en las bodegas de ómnibus de larga distancia.

Los peritos trabajan sobre las bolsas con alimentos impregnados con cocaína Policía de la Ciudad

Inicialmente se estableció que los once bultos estibados en la Kangoo contenían unos 62 kilos de mercadería con alimentos importados como fideos, enlatados, snacks, carbón, fécula y frutos secos que iban a ser enviados posteriormente a la ciudad de Cippoletti, Río Negro.

Ante ese resultado, el juez Ramos ordenó un allanamiento en un predio ubicado en la calle Palmar al 7200, en Liniers, donde funcionaba un complejo compuesto por dos locales al frente, cinco depósitos y seis viviendas en la parte trasera.

Uno de los detenidos por el caso de los alimentos impregnados con cocaína Policía de la Ciudad

Allí encontraron 301 bultos de mercadería impregnada con cocaína con un peso total de 15.200 kilos, además de una caja con queso tipo casero contaminado con la misma sustancia.

Durante los procedimientos fueron detenidas ocho personas, todas mayores de edad y de nacionalidad boliviana. Están incomunicadas y serán indagadas en las próximas horas por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

Las bolsas de mercadería "contaminada" con cocaína Policía de la Ciudad

Se incautaron, además de la mercadería impregnada con droga, siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, 120.000 pesos y documentación de interés para la causa.

Los alimentos impregnados con cocaína Policía de la Ciudad

Según se informó, los nuevos peritajes terminarán de determinar la cantidad efectiva de droga que contenían los bultos decomisados. Para eso se requiere, primero, realizar el proceso químico inverso para separar el clorhidrato de cocaína de los alimentos previamente impregnados con la sustancia estupefaciente.