Sergio Berni retomó una polémica frase sobre el Presidente y lanzó un mensaje a Cristina Kirchner: “Ganando la interna es la manera de llevárselo”

escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, retomó este sábado la polémica analogía que lanzó sobre el Presidente a comienzos de 2022, cuando sostuvo: “El que trajo al borracho, que se lo lleve”. Casi un año más tarde, indicó que votaría por la vicepresidenta Cristina Kirchner en unas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) contra Alberto Fernández y le envió un mensaje a la exmandataria: “Ganando la interna es la manera de llevárselo”.

El funcionario de Axel Kicillof vertió las declaraciones esta mañana en una entrevista en Radio Mitre, cuando le preguntaron por su relación con el kirchnerismo y reflexionó: “Yo estoy totalmente afuera. Siempre trabajé y milité en el peronismo. Los idas y vueltas dentro del kirchnerismo generaron un alejamiento y creo que el kirchnerismo se alejó de las bases por las que militábamos en el 89. Creo que eso pasó por todo lo que pasó alrededor de Alberto Fernández. Creo que este período ya está por terminar. Ojalá el kirchnerismo se reencauce”.

Tras ello, consideró que el Presidente tiene “la obligación” de competir por la reelección y que será en el marco de unas PASO que los restantes actores del Frente de Todos (FdT) decidirán “quién estará en frente”. En ese momento, le consultaron si votaría por Cristina Kirchner en caso de ser ella la elegida, a lo que respondió: “Esa pregunta es tan obvia que no merece respuesta. Por supuesto que por Cristina. No me puede hacer esa comparación”.

“Pero Cristina Kirchner trajo ‘al borracho’”, le replicaron a Berni en alusión a la frase que él mismo lanzó en un programa de televisión en mayo de 2022 al referirse a Alberto Fernández. Entonces, sentenció: “Ganándole en una interna es la manera de llevárselo”.

Las declaraciones del ministro se conocen a menos de dos días de la realización de la cumbre del FdT en la que se acordó crear una comisión que tenga como objetivo insistirle a la vicepresidenta Cristina Kirchner que se presente en las elecciones de este año para volver a ocupar el sillón de Rivadavia. El planteo tuvo lugar a dos meses de que la exmandataria afirmara, tras ser condenada en primera instancia por corrupción e inhabilitada para ejercer cargos públicos: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora”.

Noticia en desarrollo

LA NACION