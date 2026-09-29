“Si sale libre me tengo que mudar de país”: medidas de protección para la psiquiatra del hombre acusado de quemar a su padre

Cuando se enteró de que su expaciente había sido extraditado desde Brasil, se presentó en una fiscalía porteña y expresó su temor extremo. “Si sale libre me tengo que mudar de país”, sostuvo. Contó que había sido amenazada y hostigada con mensajes de contenido sexual. Por eso, pidió protección.

La denunciante es médica psiquiatra. Y el expaciente al que hizo referencia es Lucas Grinstein, un profesor de francés de 38 años acusado de haber quemado a su padre, al que atacó con aceite hirviendo cuando fue a visitarlo a su departamento de Recoleta la madrugada del 20 de junio de 2025. La víctima, Daniel Grinstein, murió días más tarde.

En las últimas horas, tras la intervención del Equipo Especializado en Violencia de Género (EEVG) de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la jueza penal, contravencional y de faltas porteña María Julia Correa dispuso una serie de medidas de protección para la médica psiquiatra durante dos años.

Recoleta: lo acusan de arrojarle aceite hirviendo a su padre

Daniel Grinstein falleció el 14 de julio de 2025 en el Sanatorio Agote, donde había sido trasladado desde el Hospital Rivadavia. Sufrió un shock séptico y una falla multiorgánica. Su fallecimiento se investiga como un crimen y el acusado es su hijo Lucas, que está imputado por homicidio agravado por el vínculo.

Tras atacar a su padre, el sospechoso compró un pasaje y viajó a Río de Janeiro, desde donde fue extraditado a la Argentina por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) desde Brasil el 11 de este mes. Actualmente está detenido en una alcaidía de la Policía de la Ciudad situada en San Telmo y el lunes próximo será sometido a un peritaje. Profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) deberán determinar “si comprendió la criminalidad del acto” del 20 de junio de 2025, cuando su padre fue quemado, y “si en la actualidad está en condiciones de enfrentar el proceso”.

Cuando la médica psiquiatra, cuya identidad se mantiene en reserva, se enteró de que su expaciente había sido extraditado, el miedo se apoderó de ella.

“Se presentó a manifestar su profundo temor al respecto y a pedir protección: ‘Si sale libre me tengo que mudar de país’, dijo. De inmediato, el Equipo Especializado en Violencia de Género dispuso la intervención de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (Ofavyt), que entrevistó a la denunciante. En ese marco, la víctima relató que el imputado había sido su paciente durante poco más de un año y que, tras la interrupción del tratamiento, continuó llamándola desde distintos números con amenazas y, en varias oportunidades, le envió mensajes de contenido sexual”, explicó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en un comunicado de prensa.

La Ofavyt entendió los hechos como “violencia de género contra la mujer bajo las modalidades de violencia psicológica —manifestada mediante amenazas, hostigamiento e intimidación— y de violencia digital, derivada del envío de material sexual, llamadas insistentes y comunicaciones invasivas”.

Durante la entrevista con la víctima, los especialistas advirtieron sentimientos genuinos de temor y preocupación ante la posibilidad de un nuevo encuentro con su expaciente, además de alteraciones significativas en las rutinas de la médica.

“La víctima expresó estar en estado de alerta permanente, con un marcado aislamiento social: ‘Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también’. Agregó que no sale ni mantiene vida social, que trabaja desde su domicilio y que asiste al consultorio solo dos veces por semana”, se informó en el citado comunicado.

En el caso intervino la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno, bajo la supervisión de la fiscal coordinadora Genoveva Cardinali, quienes calificaron los hechos como “ amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en contexto de violencia de género ” y pidieron medidas urgentes de protección, que fueron ordenadas por la magistrada.

“Se ordenó al imputado el cese de los actos de perturbación, intimidación y acoso, además de la prohibición de acercamiento y contacto por dos años. También se dispuso una consigna policial en la puerta del consultorio donde atiende la denunciante”, dijeron fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño.

El acusado fue notificado sin dilación de las restricciones dispuestas, mediante una entrevista realizada por la auxiliar fiscal Ruiz Moreno en el lugar donde permanece detenido por homicidio. En esa ocasión se le hicieron saber los alcances de la resolución, las consecuencias de incumplir las medidas de restricción y los derechos que le asisten en el proceso", dijeron fuentes al tanto del expediente.

Lucas Grinstein en Brasil, donde viajó después de quemar a su padre

El expediente donde Grinstein está imputado por homicidio se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, a cargo de la jueza María Gloria Capanegra, con la intervención del fiscal Marcelo Solimine. Grinstein es defendido por el abogado Roque Mazziotti Irigoyen y la querella —las dos hermanas del imputado e hijas de la víctima— está a cargo de los letrados Vadim Mischanchuk y Martín Etchart.

En un primer momento, la investigación tramitó en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño, donde se determinó que la víctima, entre las 0.14 y las 2.26 del 20 de junio de 2025, fue al departamento donde vivía su hijo, situado en un edificio de Austria al 1900, en Recoleta, donde Lucas Grinstein “arrojó un líquido aún no especificado sobre la cabeza de su padre, lo que le provocó un cuadro compatible con shock séptico debido a quemaduras de tipo AB y B en cara, cuello, cuero cabelludo, tórax, abdomen, miembros superiores y muslos, totalizando un aproximado del 75% de la superficie corporal”.

Según se desprende del expediente judicial, después de un allanamiento hecho en el departamento donde vivía el acusado, se pudo determinar que “en el lugar se hallaba un sillón verde oscuro con daños similares a los producidos por algún tipo de ‘foco ígneo’, a la vez que se procedió al secuestro de cuatro botellas de plástico que contenían un líquido similar al alcohol etílico, entre otros elementos”.

Los resultados de los peritajes hechos sobre el sillón hallado en el departamento del imputado determinaron que había restos de aceite.

“Tuve problemas en casa”, dijo la víctima cuando ingresó en el Hospital Rivadavia. “Había llegado caminando por sus propios medios”, recordó un médico al declarar ante personal de la Policía de la Ciudad que llegó tras una llamada al número de emergencias 911.

Daniel Grinstein “tenía la ropa mojada con un líquido, aparentemente ácido, que corroía los guantes de látex e irritaba los ojos del personal médico”, dijo aquel profesional ante los uniformados.

A poco de comenzar la investigación, cuando la causa todavía tramitaba en el fuero penal, contravencional y de faltas porteño, se dejó constancia en el expediente de que la madre del imputado dijo que su hijo podría haber tenido “una conducta negligente mientras cocinaba”. También se hizo referencia a que había sido diagnosticado con psicosis paranoide y esquizofrenia y que había estado internado en dos oportunidades, en 2015 y 2021.

Los investigadores del homicidio pudieron determinar que el mismo día del ataque, el hijo de la víctima se fue a Río de Janeiro. El vuelo salió desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a las 23.20 y aterrizó en Río de Janeiro a las 2.15 del 21 de junio del año pasado. No había sacado pasaje de regreso.

“Atendiendo a la gravedad de los hechos investigados, prima facie constitutivos del delito de homicidio agravado por el vínculo, previsto y reprimido por el artículo 80, inciso 1°, del Código Penal y por el cual el imputado deberá responder en calidad de autor, así como también lo requerido por el representante del Ministerio Público Fiscal, toda vez que se ha determinado que el nombrado abandonó el país en la misma fecha en que tuvo lugar el suceso pesquisado con destino a Brasil, corresponde disponer su detención nacional e internacional, que se avizora además como la única medida prudente para asegurar de momento la sujeción del imputado al proceso", había sostenido el 24 de julio de 2025 el juez Martín Del Viso, que por ese momento subrogaba el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17.

Finalmente, el sospechoso fue extraditado a la Argentina y ahora será sometido a un peritaje médico para determinar si está en condiciones de ser indagado en un proceso penal.