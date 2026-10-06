Sigue el juicio a Pity Álvarez: el Cuerpo Médico Forense determinó que el cantante está en condiciones psiquiátricas de afrontarlo

Un giro decisivo se produjo en la causa judicial que involucra al músico Cristian Gabriel Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity, por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

Tras una serie de evaluaciones científicas, el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Justicia Nacional determinó formalmente que el imputado se encuentra psíquicamente compensado y cuenta con la aptitud procesal necesaria para afrontar el juicio oral.

A través de una notificación oficial emitida este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal, enviada al fiscal Sandro Abraldes y a las defensas, se incorporó al expediente el informe pericial IN° 22099/2026. Ante dicho resultado, el juez Gustavo Goerner convocó a las partes a una audiencia fijada para este viernes 9 de octubre a las 11:30.

El examen psicosemiológico se llevó a cabo este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense. El informe, suscrito por el psicólogo forense Mariano Marquevich y el médico forense Fernando Troncoso, evaluó de manera integral los antecedentes de salud mental del cantante y su estado actual.

Continúa el Juicio contra Pity Álvarez, acusado de haber matado a un hombre en julio de 2018 Fabián Marelli

De acuerdo con el documento pericial al que accedió LA NACION, “Álvarez se presentó a la entrevista en estado vigil, tranquilo y con una actitud de colaboración fluctuante, encontrándose orientado en tiempo y espacio”. Tras la exploración de sus funciones cognitivas, los profesionales concluyeron que “las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y la participación en el proceso de Cristian Gabriel Álvarez Congiu se encontraron compensadas”.

Asimismo, el informe enfatizó que “no se advierten indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de entidad tal que determine una incapacidad para comprender el sentido y el alcance del proceso”.

En consecuencia, los especialistas ratificaron que el músico conserva la capacidad judicativa compensada para ejercer su defensa.

Pese a las conclusiones del organismo oficial, la junta médica registró disidencias. Los peritos de parte designados por la defensa, los doctores Enrique Javier Gallego y Rafael Ángel Herrera Milano, firmaron el acta en “disconformidad total” y anticiparon la presentación de un dictamen en disidencia.

Fiscal Sandro Abraldes Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Según hicieron constar los peritos de la defensa —quienes participaron del estudio junto a los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro—, el examinado se encontraba vigil, pero “no lúcido”. Además, argumentaron que Álvarez padece funciones neurocognitivas deficitarias y requiere mantener la indicación de internación asistida .

El historial del caso

El desarrollo de la causa había permanecido demorado debido al deterioro de la salud mental del cantante. Estudios periciales de 2021 y 2023 señalaron que padecía un cuadro de deterioro psicoorgánico y un trastorno neurocognitivo mayor derivado del consumo de sustancias. Dichos dictámenes indicaban una incapacidad para comprender el proceso, lo que derivó en la suspensión del debate.

Sin embargo, el informe reciente reseña una evolución en su cuadro. Tras registrar pasos e internaciones en el Hospital Tornú, por un cuadro de hipertensión, y en la Clínica Dharma, las evaluaciones permitieron verificar que su cuadro psiquiátrico se encuentra actualmente estabilizado.

Con el informe incorporado, el Tribunal Oral N° 29 dio un paso definitivo para destrabar la causa y avanzar con el debate. La notificación firmada por el secretario Ezequiel Jonás Bauman convocó a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11:30, instancia en la que se definirán las medidas procesales para la continuidad del juicio oral.