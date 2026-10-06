Un ciclista de 27 años resultó gravemente herido este domingo luego de ser atropellado adrede por un amigo que circulaba en auto por el municipio bonaerense de Lomas de Zamora. Las cámaras ubicadas en el barrio de Villa Galicia registraron el violento suceso. Ahora, la Justicia investiga una presunta discusión previa entre los hombres, que habían salido juntos horas antes del hecho.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Suiza y Alemania, a media mañana. Hasta allí negó un móvil policial por lo que hasta entonces era un simple hecho vial. Al arribar al lugar, los efectivos hallaron a un joven, identificado como Román Valdez, tendido sobre el asfalto, herido, por lo que tuvo que ser trasladado por el SAME al Hospital Gandolfo, donde permanecía internado tras ser intervenido quirúrgicamente en la cabeza por tener un coágulo de sangre, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Un ciclista resultó gravemente herido al ser atropellado adrede por un automovilista: son conocidos

Luego de revisar las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores notaron que un automóvil Renault Clio negro, que sería conducido por Nicolás Emanuel “Junior” Godoy, de 27 años de acuerdo a lo determinado por la pesquisa, embistió al ciclista desde atrás para luego darse a la fuga a toda velocidad. El joven sigue prófugo.

Un ciclista resultó gravemente herido al ser atropellado adrede por un automovilista: son conocidos

La Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, intervino en el caso y lo caratuló primero como lesiones culposas para luego modificarlo a tentativa de homicidio. Los investigadores sospechan de un aparente conflicto previo entre el victimario y el damnificado, que habría ocurrido la noche anterior cuando salieron juntos.

Son amigos, discutieron tras una salida y horas después uno de ellos atropelló al otro con el auto. Ministerio de Seguridad

Son amigos, discutieron tras una salida y horas después uno de ellos atropelló al otro con el auto. Ministerio de Seguridad

Horas después del incidente vial, los investigadores policiales detuvieron a Pablo Godoy, de 23 años, que sería familiar del acusado y quien, de acuerdo a las fuentes consultadas, habría tenido participación en el siniestro. Quienes llevan adelante la pesquisa aún no descartan que Nicolás Godoy haya tenido que ver con el violento hecho, se aclaró. Como parte del procedimiento, se procedió a allanar un domicilio en el barrio de Villa Galicia, en donde se logró la incautación del Renault Clio con el que fue atropellado el ciclista.